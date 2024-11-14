В Пентагоні занепокоєні через кандидата Трампа на посаду глави відомства – Politico
Чинні та колишні посадовці Оборонного відомства США стурбовані через наміри нового президента США Дональда Трампа призначити главою відомства ведучого Fox News і ветерана Піта Гегсета.
Про це йдеться в матеріалі Politico.
Видання пиге, що попри військовий досвід Гегсет не має достатнього досвіду керування великими структурами.
"Ви б довірили йому керувати Walmart? Адже саме стільки у нас співробітників", – сказав один з експосадовців американського відомства.
Ще один колишній посадовець зазначив, що "люди в шоці" через ймовірне призначення Гегсета.
"Він усього лише персонаж Fox News, який ніколи не працював в уряді", – сказав він.
Ниніншні посадовці скептичні і щодо можливості Гегсета керувати настільки складним бюрократичним апаратом.
"Це смертельно серйозна робота, і мені здається, що це в основному людина-виконавець, яка найбільше відома тим, що говорить про військову справу і не робить нічого значущого для національної безпеки після служби в армії", – сказав співробітник Міністерства оборони США.
Посадовець вважає, що Пентагон – це "величезна бюрократична система", і необхідно розуміти, як вона працює, "щоб підтримувати національну безпеку по всьому світу".
"Це виснажливо і складно, і це зовсім не пов'язано з тим, щоб виходити на Fox News і просторікувати", – констатував він.
Також вибір Гегсета може відлякати претендентів на понад 80 інших посад у Пентагоні, які мають бути затверджені Сенатом, адже міністр оборони, як правило, зберігає за собою право приймати рішення і може нехтувати порадами своїх підлеглих.
Інші посадовці кажуть, що все ще розбираються з наслідками вибору Трампа, не маючи практично ніяких попередніх відомостей про кандидата.
Вони розповідали про те, що ведуть шалений пошук у Google, щоб дізнатися більше про свого можливого нового начальника.
"Я ледве знав, хто він такий", – сказав посадовець Міноборони на умовах анонімності.
У Пентагоні стривожені також тим, що Гегсет може почати різке скорочення програм відомства без попереднього ознайомлення з ситуацією.
Однак один посадовець висловив сподівання, що Гегсет змінить свій підхід, коли почне отримувати секретні брифінги щодо національної безпеки під час перехідного періоду.
"Щойно вони отримають цю початкову "мозкову атаку" і побачать усе, що відбувається за завісою, я думаю, що це буде крок назад і момент "о боже" для них, щоб усвідомити все те, чого вони не знають", – сказав співрозмовник видання.
Зранку ми також писали, що Трамп обрав держсекретара, генпрокурора і главу нацрозвідки.