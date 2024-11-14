В Пентагоні занепокоєні через кандидата Трампа на посаду глави відомства – Politico

Попри військовий досвід ветеран не має достатнього досвіду керування великими структурами.

Чинні та колишні посадовці Оборонного відомства США стурбовані через наміри нового президента США Дональда Трампа призначити главою відомства ведучого Fox News і ветерана Піта Гегсета.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

Видання пиге, що попри військовий досвід Гегсет не має достатнього досвіду керування великими структурами.

"Ви б довірили йому керувати Walmart? Адже саме стільки у нас співробітників", – сказав один з експосадовців американського відомства.

Ще один колишній посадовець зазначив, що "люди в шоці" через ймовірне призначення Гегсета.

"Він усього лише персонаж Fox News, який ніколи не працював в уряді", – сказав він.

Ниніншні посадовці скептичні і щодо можливості Гегсета керувати настільки складним бюрократичним апаратом.

"Це смертельно серйозна робота, і мені здається, що це в основному людина-виконавець, яка найбільше відома тим, що говорить про військову справу і не робить нічого значущого для національної безпеки після служби в армії", – сказав співробітник Міністерства оборони США.

Посадовець вважає, що Пентагон – це "величезна бюрократична система", і необхідно розуміти, як вона працює, "щоб підтримувати національну безпеку по всьому світу".

"Це виснажливо і складно, і це зовсім не пов'язано з тим, щоб виходити на Fox News і просторікувати", – констатував він.

Також вибір Гегсета може відлякати претендентів на понад 80 інших посад у Пентагоні, які мають бути затверджені Сенатом, адже міністр оборони, як правило, зберігає за собою право приймати рішення і може нехтувати порадами своїх підлеглих.

Інші посадовці кажуть, що все ще розбираються з наслідками вибору Трампа, не маючи практично ніяких попередніх відомостей про кандидата.

Вони розповідали про те, що ведуть шалений пошук у Google, щоб дізнатися більше про свого можливого нового начальника.

"Я ледве знав, хто він такий", – сказав посадовець Міноборони на умовах анонімності.

У Пентагоні стривожені також тим, що Гегсет може почати різке скорочення програм відомства без попереднього ознайомлення з ситуацією.

Однак один посадовець висловив сподівання, що Гегсет змінить свій підхід, коли почне отримувати секретні брифінги щодо національної безпеки під час перехідного періоду.

"Щойно вони отримають цю початкову "мозкову атаку" і побачать усе, що відбувається за завісою, я думаю, що це буде крок назад і момент "о боже" для них, щоб усвідомити все те, чого вони не знають", – сказав співрозмовник видання.

Зранку ми також писали, що Трамп обрав держсекретара, генпрокурора і главу нацрозвідки.