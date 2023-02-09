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В Південній Кореї міністру оборони оголосили про імпічмент через смертельну тисняву на Геловін

09 лютого 2023, 11:57
В Південній Кореї міністру оборони оголосили про імпічмент через смертельну тисняву на Геловін
Фото: Reuters
Парламент Південної Кореї проголосував за імпічмент міністру внутрішніх справ і безпеки Лі Сан Міну, поклавши на нього відповідальність за масову тисняву в Сеулі, під час якої загинуло близько 160 людей.

Про це повідомляє NBC News.

Опозиція вважає, що міністерство провалило планування дій на випадок стихійних лих та реакції на них. Тепер долю міністра вирішуватиме Конституційний суд країни – впродовж 180 днів він має прийняти рішення або про його відставку, або про повернення на посаду.

Зазначається, що Лі Сан Мін є ключовим союзником президента Юн Сок Йоля, чий офіс звинуватив опозицію, що проголосувала за імпічмент, у створенні "ганебної історії".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сеулі після масової тисняви рятувальники виявили понад 100 постраждалих у стані зупинки серця. Трагедія сталася в той час, коли натовп близько 100 000 людей святкував Геловін у популярному туристичному районі.

Південна Кореяімпічмент

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