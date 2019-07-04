В Польщі хочуть отримати від Німеччини компенсацію $900 млрд в якості репарацій
"Це ганебно, що таке очевидне питання як наслідки винищення поляків і знищення польської економіки Німеччиною ігнорувалося протягом останніх 30 років. Тим більше дивує позиція німецьких політиків, які вчать поляків верховенству права", - зазначив Шевчак в інтерв’ю виданню WPolityce, повідомляє "Європейська правда".
"До тих пір, поки Німеччина не погасить заборгованість Польщі за Другу світову війну, а йдеться про принаймні 900 мільярдів доларів, вона повинна зберігати виняткову стриманість, коли йдеться про напади на польський уряд", - наголосив він.
Нагадаємо, що Німеччина відхилила вимогу Польщі щодо нових переговорів про виплату додаткових репарацій за роки Другої світової війни, зазначивши, що ця проблема вже була врегульована в 1953 році.
Однак керівна партія Польщі заявляє, що рішення, прийняті владою комуністичної епохи, не діють, тому що вони були зроблені під тиском з боку Радянського Союзу.
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