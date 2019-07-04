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В Польщі хочуть отримати від Німеччини компенсацію $900 млрд в якості репарацій

Польський уряд не повинен відступати у питанні німецьких репарацій
Депутат польського Сейму і член парламентської групи, що займається оцінкою суми компенсацій, Януш Шевчак заявив, що Польща хоче отримати від Німеччини $900 млрд репарацій.
В Польщі хочуть отримати від Німеччини компенсацію $900 млрд в якості репарацій Фото: з відкритих джерел

"Це ганебно, що таке очевидне питання як наслідки винищення поляків і знищення польської економіки Німеччиною ігнорувалося протягом останніх 30 років. Тим більше дивує позиція німецьких політиків, які вчать поляків верховенству права", - зазначив Шевчак в інтерв’ю виданню WPolityce, повідомляє "Європейська правда".

"До тих пір, поки Німеччина не погасить заборгованість Польщі за Другу світову війну, а йдеться про принаймні 900 мільярдів доларів, вона повинна зберігати виняткову стриманість, коли йдеться про напади на польський уряд", - наголосив він.

Нагадаємо, що Німеччина відхилила вимогу Польщі щодо нових переговорів про виплату додаткових репарацій за роки Другої світової війни, зазначивши, що ця проблема вже була врегульована в 1953 році.

Однак керівна партія Польщі заявляє, що рішення, прийняті владою комуністичної епохи, не діють, тому що вони були зроблені під тиском з боку Радянського Союзу.

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07 04 2019 18:41
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