В Польщі посадовця звинуватили у корупції на закупівлі генераторів для України

За таке звинувачення передбачено до 10 років позбавлення волі.

Національна прокуратура Польщі оголосила в розшук ексголову Державного агентства стратегічних резервів Міхала Кучмеровського за підозрою в неправомірній вигоді та участі в злочинному угрупованні.

Про це повідомляє Onet у п’ятницю, 23 серпня.

Проти Кучмеровського, який у матеріалах прокуратури фігурує як Міхал К., стосуються участі в організованій злочинній групі та перевищення повноважень і невиконання обов'язків з метою отримання фінансової вигоди.

Подробиць справи прокуратура не нема, але в червні стало відомо, що Кучмеровський став фігурантом розслідування через зловживання під час закупівлі електрогенераторів для України ще в 2023 році.

Колишній голова Держагентства стратегічних резервів сприяв контракту на закупівлю генераторів із івент-агентством, яке неодноразово надавало послуги тодішній партії влади "Право і справедливість".

Виявилось, що генератори були неналежної якості і так і не потрапили в Україну, їх нібито віддали польським рятувальникам у межах передвиборчої кампанії Кучмеровського, який балотувався в депутати Сейму від "ПіС".

Речник Національної прокуратури Польщі Пшемислав Новак заявив, що Кучмеровському оголосять звинувачення, за які передбачено до 10 років позбавлення волі.

Напередодні суд обрав Кучмеровському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Але прокуратура вважає, що експосадовець виїхав за межі Польщі, тому готує європейський ордер на арешт.