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В Польщі уламки ракети компанії SpaceX впали на приміщення

20 лютого 2025, 14:34
В Польщі уламки ракети компанії SpaceX впали на приміщення
Falcon 9 Фото: ‏@SpaceX
Вага уламків ракети Falcon 9 приблизно 4000 кг.

Вчора, 19 лютого, над територією Польщі стався неконтрольований вихід в атмосферу уламків ступеня ракети-носія Falcon 9. 

Це підтвердило Польське космічне агентство, пише польське радіо Polskieradio.

"Неможливо передбачити точне місце падіння, оскільки ніколи невідомо, як даний об’єкт поведеться, входячи в атмосферу. У переважній більшості випадків він повністю згорає. Не можна виключити, що об’єкт, який виявили поблизу Познані, походить із ракети Falcon 9, за польотом якої ми спостерігали. Однак для підтвердження цього необхідний додатковий огляд", - заявила речниця Polsa Аґнєшка Ґапис.

Агентство разом із SpaceX дослідить, чи є резервуар, знайдений у Коморниках поруч із Познанем, частиною ракети

Уламки належать до місії SpaceX Starlink Group 11-4, яка була запущена з авіабази Ванденберг у Каліфорнії 1 лютого.

Поліція Познані отримала повідомлення про те, що предмет, схожий на композитний резервувар, впав на приміщення компанії в сусідньому селі Коморники. Ніхто не постраждав. IAR/Т.А.

Уламки також могли впасти і на територію України, якщо не згоріли в атмосфері.

На місці події працює представник POLSA. Агентство також перевіряє об’єкт із SpaceX, якій належить ракеті Falcon 9.

Вчора ми писали, що над Польщею згоріли фрагменти ракети Маска.

 

ПольщаSpaceXfalcon 9

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