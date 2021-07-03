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В результаті аварії з українським автобусом в Польщі 28 осіб госпіталізовано, з них 9 у важкому стані

У результаті ДТП українського автобуса, що їхав за маршрутом Познань-Херсон, п'ятеро людей загинули, 28 осіб госпіталізовано, з них 9 у важкому стані, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
В результаті аварії з українським автобусом в Польщі 28 осіб госпіталізовано, з них 9 у важкому стані Фото: з відкритих джерел

"Станом на 7 год. 7 березня за інформацією МЗС України в лікувальних установах перебуває 28 людей (з них 9 у важкому стані). На місці працюють представники Генерального консульства України в Любліні", - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті ДСНС України в неділю вранці, пише "Інтерфакс-Україна".

Крім того, зменшилася кількість загиблих в результаті аварії - одного з потерпілих, якого раніше вважали загиблим, вдалося реанімувати. Про це "Громадському радіо" повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Як повідомлялося раніше, п'ятеро українців загинули, ще понад 30 були госпіталізовані в результаті ДТП українського автобуса недалеко від кордону з Україною, автобус їхав за маршрутом Познань-Херсон. В автобусі було 57 українців.

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда висловили співчуття у зв'язку з жертвами ДТП українського автобуса в Польщі.

За попередніми даними правоохоронців, водій рейсового автобуса, що потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Польщі, не впорався з керуванням, через що транспортний засіб злетів у кювет і перекинувся.

Перша група з 24 українців, постраждалих у ДТП в Польщі за сприяння українських консулів вирушила в Україну.

Нагадаємо, що У Польщі в ДТП потрапив автобус з українцями: шестеро загиблих, десятки поранених

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07 03 2021 11:39
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