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В рф створили всі політичні умови, щоб путін залишався при владі ще 12 років – прем'єр Хорватії

18 січня 2024, 19:13
В рф створили всі політичні умови, щоб путін залишався при владі ще 12 років – прем'єр Хорватії
Фото: REUTERS
Також очільник хорватського уряду наголосив на різких змінах наративів кремля.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час Українського сніданку в Давосі застеріг колег, що в росії створили всі політичні умови, щоб путін залишався на посаді президента ще 12 років.

Про це він повідомив на "Українському сніданку" у Давосі.

Він зазначив, що в Європі майже не залишилося лідерів, які зберігали б нормальні стосунки із путіним.

Також очільник хорватського уряду наголосив на різких змінах наративів кремля. Якщо протягом останніх двох років росія спочатку говорила про "денацифікацію" України та українську ідентичність, то потім перейшли до риторики, що Україна є "агентом НАТО".

"У березні відбудуться вибори у рф, ми маємо розуміти, що створено політичні умови на ще 12 років влади путіна, і ніхто не може гарантувати, яка риторика в нього буде далі. Ми маємо враховувати це", – додав він.

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