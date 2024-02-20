В річницю вторгнення росії в Україну відбудеться зустріч G7, куди запросили Зеленського
Інформацію офіційно підтвердило італійське головування в G7.
На зустріч в форматі онлайн, де головуватиме прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, також запросили президента України Володимира Зеленського.
"За підсумками зустрічі буде ухвалена спільна декларація", – анонсувало італійське головування.
Цього року Італія розпочала головування у G7, змінивши в цій ролі Японію.
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявляв, що Україна залишатиметься одним з ключових пріоритетів під час головування його країни в G7 цього року.
Ми також писали, що Італія планує використати головування в G7 для посилення підтримки України.