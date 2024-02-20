В річницю вторгнення росії в Україну відбудеться зустріч G7, куди запросили Зеленського

Це стане перша зустріч лідерів G7 цього року і відбудеться вона в день другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Інформацію офіційно підтвердило італійське головування в G7.

На зустріч в форматі онлайн, де головуватиме прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, також запросили президента України Володимира Зеленського.

"За підсумками зустрічі буде ухвалена спільна декларація", – анонсувало італійське головування.

Цього року Італія розпочала головування у G7, змінивши в цій ролі Японію.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявляв, що Україна залишатиметься одним з ключових пріоритетів під час головування його країни в G7 цього року.

Ми також писали, що Італія планує використати головування в G7 для посилення підтримки України.