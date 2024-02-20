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В річницю вторгнення росії в Україну відбудеться зустріч G7, куди запросили Зеленського

20 лютого 2024, 17:22
В річницю вторгнення росії в Україну відбудеться зустріч G7, куди запросили Зеленського
Це стане перша зустріч лідерів G7 цього року і відбудеться вона в день другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Інформацію офіційно підтвердило італійське головування в G7. 

На зустріч в форматі онлайн, де головуватиме прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, також запросили президента України Володимира Зеленського. 

"За підсумками зустрічі буде ухвалена спільна декларація", – анонсувало італійське головування. 

Цього року Італія розпочала головування у G7, змінивши в цій ролі Японію. 

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявляв, що Україна залишатиметься одним з ключових пріоритетів під час головування його країни в G7 цього року.

Ми також писали, що Італія планує використати головування в G7 для посилення підтримки України.

 

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