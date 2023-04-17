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В росії озвучили вражаючі цифри щодо людей, яких планують відправити на війну проти України

17 квітня 2023, 20:50
В росії озвучили вражаючі цифри щодо людей, яких планують відправити на війну проти України
Джерело: lb.ua
За оцінками фонду “Захисники Вітчизни”, через бойові дії пройдуть як мінімум 750 тисяч росіян.

путін планує залучити до війни проти України 750 тисяч росіян. Такі дані приводить фонд “Захисники Вітчизни”, який підтримує так звану “СВО”.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Як зазначається, основні факти з презентації щодо мобілізації нещодавно з’явилися в Мережі. Водночас дізнатися точну кількість російських окупантів в Україні поки не вийшло. Проте рф готується задіяти у війні щонайменше 750 тисяч людей.

Сам же фонд повідомляє, що станом на 1 лютого цього року статус “ветеран СВО” отримали 72,3 тисячі окупантів. А ось інвалідність після війни отримають 15,7 тисяч росіян.

Наразі ж, за даними роспропаганди, інвалідність отримали 1536 осіб.

“Навіть із офіційних документів випливає, що після 14 місяців війни в Україні ветеранів бойових дій з'явиться більше, ніж після 10 років Афганської війни. Цю війну, за офіційними даними, пройшли близько 620 тисяч людей. А за 12 років в обох Чеченських кампаніях взяли участь не менше 600 тис осіб із МВС, Міноборони та ФСБ”, - пише російський телеграм-канал.

війна в УкраїніРосіяросія окупантимобілізації в росії

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