В Росії по телебаченню показали, як ракети летять на Пентагон і резиденцію Трампа
В якості мішеней були позначені Пентагон, заміська резиденція президента США Кемп-Девід, Об'єднаний комітет начальників штабів в Форт Рітчі та інші локації, що мають стратегічне значення в США, повідомляє російський "Интерфакс".
За його словами, ракеті "Циркон" вистачить менше п'яти хвилин, щоб долетіти до вказаних цілей.
"Менше 5 хвилин. Задачка для школяра третього класу. Ось він підльотний час - 5 хвилин. Тому Путін і каже: порахуйте. Чи потрібно вам розташовувати свої ракети проти нас у Європі? Поки ми нікому не погрожуємо. Але якщо ракети будуть розміщені, то відповідь буде миттєвою", - заявив пропагандист.
Разом з тим, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не несуть відповідальності за сюжети, показані на російських телеканалах, в тому числі і державних.
Так, на питання, чи мали на увазі в Кремлі саме це, коли пропонували оцінити дальність і час підльоту російських ракет, Пєсков сказав, що це питання слід адресувати телеканалам.
При цьому, він додав, що Путін у своєму виступі не назвав жодного географічного пункту.
Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін у посланні Федеральним зборам 20 лютого заявив, що Росія "в разі загрози" може націлити ракети на "центри прийняття рішень", тобто на США і інші країни НАТО.
За його словами, якщо американські ракети з'являться на європейському континенті, то Росія буде змушена створити і розгорнути види озброєння, які можуть бути використані не тільки у відношенні тих територій, з яких для неї буде відповідна пряма загроза, а й щодо тих територій, де знаходяться центри прийняття рішень щодо застосування загрозливих для РФ ракетних комплексів.
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