Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В росії у депортаційному центрі знайшли мертвим громадянина США

05 грудня 2023, 17:21
В росії у депортаційному центрі знайшли мертвим громадянина США
Фото: gettyimages.com
В центрі тимчасового утримання іноземців в селі Новоукраїнському Краснодарського краю знайшли мертвим 56-річного громадянин США Ернеста Мітчелла.

Він чекав там депортації з росії.

Про це пише Радіо Свобода.

Ернеста Мітчелла затримали 17 листопада в Сочі на підставі того, що його поліс медичного страхування не діє в росії. 

Сочинський міський суд призначив йому штраф в розмірі 3000 рублів і видворення з росії. 

Разом з тим, Мітчелл пояснював, що страхова компанія запевнила, що поліс діє в усьому світі. 

рос ЗМІ, посилаючись на джерела пишуть, що Мітчелл нібито намагався виїхати до самопроголошеної Абхазії з незадекларованими коштами.

Громадянина США до депортації направили до центру тимчасового утримання іноземців на Кубані.

Пізніше  його тіло з порізами вен і артерій на руках, ногах та шиї знайшли у вбиральні, пишуть ЗМІ. 

В російських пабліках причиною смерті Мітчелла називають самогубство. 

Проте підтверджень інформації немає.

 

Останні матеріали

Небезпечний конфлікт, про який ніхто не говорить. Вибухонебезпечне Південно-Китайське море – The Atlantic
Політика
Небезпечний конфлікт, про який ніхто не говорить. Вибухонебезпечне Південно-Китайське море – The Atlantic
Переклад iPress – 05 грудня 2023, 16:00
Прорахунки і розбіжності щодо наступу між США та Україною. Чи слід було захищати Бахмут і чи якісну техніку надавав Захід – Washington Post
Політика
Прорахунки і розбіжності щодо наступу між США та Україною. Чи слід було захищати Бахмут і чи якісну техніку надавав Захід – Washington Post
Переклад iPress – 05 грудня 2023, 12:21
Дипломати і генерали США наполегливо радять Байдену дати Україні зброю. І розпочати процес її вступу до НАТО – Atlantic Council
Політика
Дипломати і генерали США наполегливо радять Байдену дати Україні зброю. І розпочати процес її вступу до НАТО – Atlantic Council
Переклад iPress – 05 грудня 2023, 08:13
В Україні мир зараз означає війну пізніше. Відповідь ексдипломатів США американським посіпакам Валдайського клубу – The Bulwark
Політика
В Україні мир зараз означає війну пізніше. Відповідь ексдипломатів США американським посіпакам Валдайського клубу – The Bulwark
Переклад iPress – 04 грудня 2023, 17:00
Ні, путін не
Політика
Ні, путін не "виграє війну". The Economist помиляється, як і в лютому 2022 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 грудня 2023, 11:50
ФАБи, КАБи або МПК/УМПК. Як росіяни модернізують свої планерні бомби, і ті завдають колосальної шкоди. Частина 2 – Том Купер
Технології
ФАБи, КАБи або МПК/УМПК. Як росіяни модернізують свої планерні бомби, і ті завдають колосальної шкоди. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 04 грудня 2023, 00:20
Генрі Кіссінджер і
Політика
Генрі Кіссінджер і "Страшний суд" Мікеланджело. Один із найбільших монстрів ХХ століття – Бен Бургіс
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 14:16
Схоже, путін поки що виграє війну в Україні. Виграє у Заходу – The Economist
Політика
Схоже, путін поки що виграє війну в Україні. Виграє у Заходу – The Economist
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 12:37
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється