В центрі тимчасового утримання іноземців в селі Новоукраїнському Краснодарського краю знайшли мертвим 56-річного громадянин США Ернеста Мітчелла.

Він чекав там депортації з росії.

Про це пише Радіо Свобода.

Ернеста Мітчелла затримали 17 листопада в Сочі на підставі того, що його поліс медичного страхування не діє в росії.

Сочинський міський суд призначив йому штраф в розмірі 3000 рублів і видворення з росії.

Разом з тим, Мітчелл пояснював, що страхова компанія запевнила, що поліс діє в усьому світі.

рос ЗМІ, посилаючись на джерела пишуть, що Мітчелл нібито намагався виїхати до самопроголошеної Абхазії з незадекларованими коштами.

Громадянина США до депортації направили до центру тимчасового утримання іноземців на Кубані.

Пізніше його тіло з порізами вен і артерій на руках, ногах та шиї знайшли у вбиральні, пишуть ЗМІ.

В російських пабліках причиною смерті Мітчелла називають самогубство.

Проте підтверджень інформації немає.