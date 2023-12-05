В росії у депортаційному центрі знайшли мертвим громадянина США
Він чекав там депортації з росії.
Про це пише Радіо Свобода.
Ернеста Мітчелла затримали 17 листопада в Сочі на підставі того, що його поліс медичного страхування не діє в росії.
Сочинський міський суд призначив йому штраф в розмірі 3000 рублів і видворення з росії.
Разом з тим, Мітчелл пояснював, що страхова компанія запевнила, що поліс діє в усьому світі.
рос ЗМІ, посилаючись на джерела пишуть, що Мітчелл нібито намагався виїхати до самопроголошеної Абхазії з незадекларованими коштами.
Громадянина США до депортації направили до центру тимчасового утримання іноземців на Кубані.
Пізніше його тіло з порізами вен і артерій на руках, ногах та шиї знайшли у вбиральні, пишуть ЗМІ.
В російських пабліках причиною смерті Мітчелла називають самогубство.
Проте підтверджень інформації немає.