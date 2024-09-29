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В росії заявили про атаку сотні дронів: лунали вибухи і спалахнули пожежі

29 вересня 2024, 09:47
В росії заявили про атаку сотні дронів: лунали вибухи і спалахнули пожежі
Фото: firtka.if.ua
Вибухи чули щонайменше в чотирьох областях рф.

В Міноборони рф заявили, що регіони Федерації в неділю вночі атакували 125 українських безпілотників.

Про це МО рф написало в Telegram-каналі. 

"67 БПЛА перехоплено та знищено над територією Волгоградської області, 17 – над територією Бєлгородської, 17 – над територією Воронезької області, 18 – над територією Ростовської області, по одному – над територією Брянської та Курської областей і Краснодарського краю, 3 БПЛА – над акваторією Азовського моря", - йдеться в дописі. 

Пізніше російські канали писали, що в Єйську Краснодарського краю рф біля військового містечка пролунали вибухи. 

Також вибухи були у Ростовській, Воронезькій і Волгоградській областях рф.

"Імовірно, по області вдарили безпілотники. Користувачі у групах Єйська і Краснодарського краю розповідають про вибухи, що пролунали біля військового містечка, де також розташований аеродром ВМФ рф – там базується 859-й Центр бойового застосування і перенавчання льотного складу морської авіації ВМФ рф і 190-й навчальний змішаний авіаційний полк ВМФ", - писали пібліки. 

Крім того, у Цимлянську Ростовської області теж повідомляли про вибухи.

В той же час губернатори всіх оьбластей писали, що дрони були ліквідовані.

 
війна в Україніудари по рф

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