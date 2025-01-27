В Рязані зупинив роботу один з найбільших НПЗ рф після двох атак дронів – Reuters

Завод переробляв 5% всієї російської нафти.

Рязанский нафтопереробний завод, який є одним з найбільших в росії, зупинив роботу.

Сталося це після атаки українських БпЛА, інформує агенція Reuters.

"Нафтосховище на заводі було підпалено, серед пошкодженого обладнання залізнична естакада та установка гідроочищення, яка використовується для видалення домішок з продуктів переробки", - розповіли джерела агенції.

Видання пише, що пошкоджено залізничне навантажувальне обладнання і тому там зупинили переробку нафти.

Ще одне джерело розповіло, що навантаження нафтопродуктів припинено ще з п'ятниці і підтвердило, що відсутність навантаження є причиною припинення роботи НПЗ.

Рязанський НПЗ переробляв 262 000 барелів щодоби, а це майже 5% від загального обсягу переробки нафти в рф минулого року.

Reuters зазначає, що НПЗ виробив 2,2 мільйона тонн бензину, 3,4 мільйона тонн дизельного палива, 4,3 мільйона тонн мазуту та 1 мільйон авіагасу.

Вчора, 26 січня, ми повідомляли, що українські захисники вдруге за тиждень уразили НПЗ у Рязанській області.