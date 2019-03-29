В СБУ заявили про розкриття угруповань "УПА" і "УНА", якими керували з Росії
У 2015 році Ташбаєва видворили з України з формулюванням "за підривну діяльність", повідомляє прес-служба СБУ.
За завданням російських спецслужб учасники об'єднання повинні були створити воєнізовані формування - "Українську повстанську армію" ( "УПА" з зарубіжної дислокацією) і "Українську національну армію" ( "УНА" - з дислокацією в Україні).
За даними відомства, в Україні процес створення "УНА" очолив місцевий житель Юрій Заболотний, який неодноразово затримувався співробітниками Нацполіціі за незаконне зберігання зброї та пограбування, а також притягувався до кримінальної відповідальності за заклики до повалення конституційного ладу.
"У серпні 2017 року Заболотного, екс-бійця АТО з Правого сектора, засудили на два роки за екстремістський ролик на YouTube", - йдеться у повідомленні.
Довгий час він вів переговори "з відомим агентом російських спецслужб Миколою Дульським" про отримання грошової допомоги для екстремістської діяльності.
З ініціативи іноземних кураторів в період оголошення воєнного стану в кінці 2018 року керівники "УНА" налагодили збір даних про дислокацію і маршрути пересування підрозділів ЗСУ "з метою здійснення диверсій і зриву мобілізації".
Фото: ssu.gov.ua
"Російський слід в діяльності "УНА" підтвердився за результатами обшуків, проведених в учасників цієї екстремістської організації в Одесі, двоє з яких - громадяни Російської Федерації та невизнаної Придністровської народної республіки, а третій – громадянин України – уродженець Придністров’я. Зокрема правоохоронці вилучили засоби ураження та тисячу примірників газет, які містили заклики приєднуватись до діяльності "УНА", - йдеться у повідомленні.
Вилучені боєприпаси, зброя, військове спорядження, засоби зв'язку і тисяча примірників газет із закликом приєднуватися до діяльності "УНА".
"Всі спроби розхитати ситуацію в Україні, в тому числі під прикриттям патріотичних гасел, приречені на поразку", - заявив голова СБУ Василь Грицак.
Силовики анонсували спільний брифінг СБУ і Генпрокуратури у цій справі.
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