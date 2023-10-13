У тимчасово окупованому Криму в Севастополі пролунав потужний вибух на одному з російських малих ракетних кораблів проєкта 21631 Буян-М.

Про це пише Telegram-канал Кримський вітер.

"Щойно на рейді Севастополя вибухнув корабель… Глухий вибух відчули мешканці центру міста, спрацювали сигналізації автомобілів", - йдеться в дописі.

Пізніше з’явилася інформація, що вибухнув один з малих ракетних кораблів проєкта 21631 Буян-М, який є носієм крилатих ракет "Калібр".

На фото і відео видно сильне задимлення і політ гелікоптера в районі вибуху.