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В Севастополі вибухнув корабель-носій "Калібрів"

13 жовтня 2023, 12:27
В Севастополі вибухнув корабель-носій
https://t.me/Crimeanwind/45215
У тимчасово окупованому Криму в Севастополі пролунав потужний вибух на одному з російських малих ракетних кораблів проєкта 21631 Буян-М.

Про це пише Telegram-канал Кримський вітер.

"Щойно на рейді Севастополя вибухнув корабель… Глухий вибух відчули мешканці центру міста, спрацювали сигналізації автомобілів", - йдеться в дописі.

Пізніше з’явилася інформація, що вибухнув один з малих ракетних кораблів проєкта 21631 Буян-М, який є носієм крилатих ракет "Калібр".

На фото і відео видно сильне задимлення і політ гелікоптера в районі вибуху.

 

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