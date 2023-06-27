В Швейцарії 1/3 російських дипломатів можуть бути шпигунами

Зі 220 акредитованих працівників російських дипломатичних і консульських установ у швейцарських містах Женева і Берн, мінімум третина належить до спецслужб рф.

Про це йдеться у щорічному звіті про державну безпеку, яку опублікували швейцарські спецслужби, передає Укрінформ.

"З акредитованих близько 220 працівників в російських дипломатичних та консульських установах у Женеві та Берні, в якості дипломатичного або технічно/адміністративного персоналу, дуже ймовірно, що, як і раніше, щонайменше одна третина працює на російські спецслужби", – зазначено у звіті.

Швейцарія – це одна з держав із найбільшою присутністю офіцерів російської розвідки під дипломатичним прикриттям через її роль приймаючої сторони для багатьох міжнародних організацій.

Також Китай має десятки офіцерів розвідки, які працюють під дипломатичним чи консульським прикриттям у Швейцарії. Проте їх набагато менше, ніж російських, оскільки китайський персонал в основному працює під прикриттям науковців, журналістів або бізнесменів.

Тому загроза для Швейцарії з боку російського і китайського шпигунства залишається високою.

За даними звіту спецслужб, війна росії проти України ускладнила діяльність шпигунів в країнах Європи через санкції та візові обмеження, а також видворення великої кількості російських дипломатів-шпигунів.

Але з іншого боку, війна відкрила можливості для російської розвідки надсилати до Європи більше працівників як "біженців".

"Ймовірно, велика кількість біженців є співробітниками розвідувальних служб та можуть подорожувати непоміченими та бути прийнятими на тимчасовій основі", – кажуть у швейцарських спецслужбах.