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В Словаччині затримано вже 8 осіб по справі про зловживання військовою допомогою Україні

19 червня 2025, 10:07
В Словаччині затримано вже 8 осіб по справі про зловживання військовою допомогою Україні
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
Четверо з яких є державними службовцями Міністерства оборони Словаччини.

У Словаччині в рамках розслідування Європейської прокуратури про ймовірне нецільове використання коштів, призначених для військової допомоги Україні, затримали 8 осіб, серед яких є співробітники Міністерства оборони.

Про це повідомила Європейська прокуратура. 

Вчора, 18 червня, прокуратура провела заходи зі збору доказів у рамках розслідування підозри у зловживанні коштами, призначеними для військової допомоги Україні.

Збитки складають порядка 7,4 млн євро. 

Також було затримано 8 осіб, четверо з яких є державними службовцями Міністерства оборони Словаччини.

Навесні цього року Європейська прокуратура розпочала розслідування щодо високопосадовців Міністерства оборони, яких підозрюють у нецільовому використанні коштів, виділених на військову допомогу Україні. 

З лютого по березень 2022 року високопосадовці Міністерства оборони Словаччини подали до Європейського фонду миру заявки на відшкодування витрат на військову допомогу, надану Україні - за поставлені боєприпаси.

Підозрювані навмисно порушили свої обов'язки і бюджетні правила, видавши накази про закупівлю боєприпасів у двох приватних компаній. Європейська прокуратура підозрює, що процедура державних закупівель була сфальсифікована і що боєприпаси могли бути придбані за завищеною ціною.

Також розслідування проводиться у співпраці зі Словацьким управлінням з боротьби з організованою злочинністю при управлінні поліції. 

Європейська прокуратура – це незалежна прокуратура Європейського Союзу, відповідальна за розслідування, переслідування та судове переслідування злочинів проти фінансових інтересів ЄС.

Вчора ми писали, що ексміністра оборони Словаччини намагалися заарештувати через підтримку України. Проте він перебуває у Канаді.

 

Словаччинавійськова допомога

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