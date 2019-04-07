В списку "Слуги народу" близько 40 "повних тезок" помічників депутатів, які працювали в Раді з 2006 року

Ймовірно, це одні і ті ж люди, але перевірити це напевно вже неможливо

У списку кандидатів "Слуги народу" до Верховної Ради балотуються близько 40 кандидатів, які є повними тезками помічників нардепів різних скликань.

Серед виявлених "двійників" - помічники Дмитра Табачника, Наталії Королевської, Володимир Сівковича, Антона Геращенко, Степана Кубіва та Миколи Катеринчука, а також помічники депутатів з "Партії регіонів", "Блоку Петра Порошенко", "Народного фронту", "Батьківщини", "Самопомочі" і партії "Відродження", повідомляє рух "Чесно".

В Апараті ВРУ на запит "Чесно" відповіли, що у них "немає можливості підтвердити, що це одні і ті ж особи, оскільки особисті справи помічників-консультантів на громадських засадах нардепів ВРУ 4, 5, 6 скликання знищені як втратили практичне значення". Знищувати документи почали тільки в січні 2018 року.

Незважаючи на це активісти змогли встановити ряд реальних помічників народних депутатів різних скликань, які зараз йдуть в списку "Слуги народу".

Зокрема, сам лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков у Верховній Раді V скликання (2006-2007 рр.) Працював на громадських засадах помічником регіоналки Валерії Матюхи. А з 2006 до 2010 року сам був членом "Партії регіонів" і вийшов з неї, коли Віктор Янукович переміг на президентських виборах 2010 року. У 2010-2014 роках Разумков працював з Сергієм Тігіпком.

Керівник виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ВРУ VI скликання працював на громадських засадах в народного депутата від "Нашої України - Народної самооборони" Олександра Донія, що підтвердив сам екс-депутат.

У Раді п'ятого скликання повний тезка Олександра Корнієнко був помічником у голови фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова, який вже три роки перебуває за гратами за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, в прямій підтримці злочинної організації "ЛНР", а також в незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля". Прес-секретар Корнієнко заперечує його співпраця з одіозним регіоналом Єфремовим, стверджуючи, що це, напевно, його повний тезка.

Ідеолог партії "Слуга народу" і представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, який балотується в списку під №3, працював помічником нардепа від блоку "Наша Україна - Народна самооборона", фігуранта антикорупційних розслідувань Анатолія Матвієнка, а також був радником віце-прем'єра, міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.

Нагадаємо, що політична партія "Слуга народу" залишається лідером електоральних уподобань українців, але її рейтинг далі знижується. За неї готові проголосувати 42,3% виборців серед тих, хто має намір узяти участь у виборах 21 липня і визначився із симпатіями, тоді як попереднього тижня цей показник перевищував 45%.