Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

В списку "Слуги народу" близько 40 "повних тезок" помічників депутатів, які працювали в Раді з 2006 року

Ймовірно, це одні і ті ж люди, але перевірити це напевно вже неможливо
У списку кандидатів "Слуги народу" до Верховної Ради балотуються близько 40 кандидатів, які є повними тезками помічників нардепів різних скликань.
В списку "Слуги народу" близько 40 "повних тезок" помічників депутатів, які працювали в Раді з 2006 року Фото: з вільних джерел

Серед виявлених "двійників" - помічники Дмитра Табачника, Наталії Королевської, Володимир Сівковича, Антона Геращенко, Степана Кубіва та Миколи Катеринчука, а також помічники депутатів з "Партії регіонів", "Блоку Петра Порошенко", "Народного фронту", "Батьківщини", "Самопомочі" і партії "Відродження", повідомляє рух "Чесно".

В Апараті ВРУ на запит "Чесно" відповіли, що у них "немає можливості підтвердити, що це одні і ті ж особи, оскільки особисті справи помічників-консультантів на громадських засадах нардепів ВРУ 4, 5, 6 скликання знищені як втратили практичне значення". Знищувати документи почали тільки в січні 2018 року.

Незважаючи на це активісти змогли встановити ряд реальних помічників народних депутатів різних скликань, які зараз йдуть в списку "Слуги народу".

Зокрема, сам лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков у Верховній Раді V скликання (2006-2007 рр.) Працював на громадських засадах помічником регіоналки Валерії Матюхи. А з 2006 до 2010 року сам був членом "Партії регіонів" і вийшов з неї, коли Віктор Янукович переміг на президентських виборах 2010 року. У 2010-2014 роках Разумков працював з Сергієм Тігіпком.

Керівник виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ВРУ VI скликання працював на громадських засадах в народного депутата від "Нашої України - Народної самооборони" Олександра Донія, що підтвердив сам екс-депутат.

У Раді п'ятого скликання повний тезка Олександра Корнієнко був помічником у голови фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова, який вже три роки перебуває за гратами за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, в прямій підтримці злочинної організації "ЛНР", а також в незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля". Прес-секретар Корнієнко заперечує його співпраця з одіозним регіоналом Єфремовим, стверджуючи, що це, напевно, його повний тезка.

Ідеолог партії "Слуга народу" і представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, який балотується в списку під №3, працював помічником нардепа від блоку "Наша Україна - Народна самооборона", фігуранта антикорупційних розслідувань Анатолія Матвієнка, а також був радником віце-прем'єра, міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.

Нагадаємо, що політична партія "Слуга народу" залишається лідером електоральних уподобань українців, але її рейтинг далі знижується. За неї готові проголосувати 42,3% виборців серед тих, хто має намір узяти участь у виборах 21 липня і визначився із симпатіями, тоді як попереднього тижня цей показник перевищував 45%.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 07 2019 16:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
  • Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.