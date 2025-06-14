В США масштабні протести проти політики Трампа на тлі військового параду і його іменин

Демонстрації проходять в більш як 2000 містах.

Сьогодні національний рух "No Kings" організовував масові акції протесту проти авторитарних дій адміністрації Трампа, яка ігнорує суди, порушує права громадян, проводить масові депортації та збагачує своїх мільярдерських союзників.

Про це повідомляє Radio WPSU.

Організатори заявляють, що протести відбуваються в понад 2 000 містах і містечках по всій території США, а також у Мексиці, Малі та кількох європейських країнах.

Вони збіглися із військовим парадом у Вашингтоні, який відзначає 250-річчя армії США і збігається з 79-м днем народження Трампа.

Тисячі людей вийшли на вулиці Нью-Йорка, Чикаго, Вашингтона, Атланти та інших міст на акцію "No Kings Day".

Демоснтарції стали реакцією на жорсткі імміграційні рейди, розгортання Національної гвардії т морських піхотинців у Лос-Анджелесі, а також на ширші політичні дії адміністрації Трампа, які учасники вважають авторитарними і спрямованими на підрив демократії.

Ми також пісали, що протести у США стають викликом для Трампа та демократів.