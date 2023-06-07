Спікер Палати представників Кевін Маккарті заявив, що він не має негайних планів щодо ухвалення закону про підвищення витрат на оборону понад встановлений ліміт.

Така заява Маккарті може сигналізувати про більш жорсткий шлях через Конгрес, коли президент Джо Байден наступного разу попросить додаткові кошти для України.

Про це повідомляє Reuters.

Як нагадує видання, що палата представників і Сенат схвалили допомогу Україні у розмірі $48 млрд у грудні. У США сподіваються, що цих грошей вистачить як мінімум до кінця вересня. І президент Джо Байден швидше за все запросить додаткові кошти до серпня чи вересня.

Після того, як деякі республіканці пригрозили проголосувати проти угоди зі скорочення витрат на оборону, лідери демократів і республіканців в Сенаті пообіцяли, що обмеження не завадять палаті прийняти додатковий закон про витрати, аби виділити більше грошей для України.

Проте Маккарті заявив, що не дозволить автоматично голосувати за додатковий закон про витрати в Палаті представників, очолюваній республіканцями.

Він сказав, що підтримує Україну, але йому потрібна додаткова інформація, перш ніж рухатися далі: "Я не даю гроші заради того, щоб дати гроші. Я хочу побачити, яка мета, якого результату ви хочете досягти, а потім показати мені план, щоб побачити, чи справді цей план спрацює".

Республіканці в Палаті представників хочуть, аби будь-які гроші для України просувалися вперед у "звичайному порядку".