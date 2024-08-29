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В США заводи збільшують виробництво ключових артилерійських снарядів у боротьбі України з росією

29 серпня 2024, 09:49
В США заводи збільшують виробництво ключових артилерійських снарядів у боротьбі України з росією
США відправили в Україну понад 3 млн артилерійських снарядів калібру 155 мм з моменту широкомасштабного вторгнення росії.

На заводі боєприпасів у Пенсільванії вдалося збільшити виробництво артилерійських снарядів для передачі Україні в рамках оборонної допомоги на 50%. 

Про це повідомляє агенція Associated Press.

Крім того, на підприємстві планують ввести в експлуатацію додаткові потужності.

"Наразі на підприємстві зосереджені на виробництві снарядів калібру 155 мм", - заявив представник командувача Сухопутними військами США на заводі у Скрентоні Річард Хансен.

Він додав, що вони дуже наполегливо працюємо, щоб забезпечити досягнення мети, яку поставив Пентагон.

Цей армійський боєприпасний завод відправляє заготовки до Айови, де їх наповнюють вибуховою речовиною та оснащують запалами.

Завод у Скрентоні разом із двома іншими у сусідньому Вілкс-Барре нещодавно збільшив виробництво з 24 000 снарядів на місяць до 36 000.

Також представник заводу розповів AP, що розробляються три нові виробничі лінії, які дозволять фабриці в Скрентоні виробляти ще більше критичних боєприпасів.

Заводом з 2006 року керує General Dynamics за контрактом з урядом США, якому належить підприємство.

 

СШАзаводивійна в Україні

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