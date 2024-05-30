Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Пентагон відкрив завод із виробництва 155-мм снарядів для України

30 травня 2024, 09:25
Пентагон відкрив завод із виробництва 155-мм снарядів для України
В Техасі відкрився новий завод, потужність виробництва якого - 30 тисяч 155-міліметрових боєприпасів на місяць.

Про це йдеться в матеріалі газети New York Times

"Пентагон відкрив у штаті Техас перший після початку повномасштабного вторгнення росії до України завод з виробництва боєприпасів, який буде забезпечувати і потреби ЗСУ", - пише видання. 

Це перше таке підприємство, яке Пентагон побудував з нуля після початку війни в Україні. На його будівництво пішло менше року. 

В 2023 українські військові могли використовувати до 7 тисяч 155-мм боєприпасів на день, але з часом ця кількість падал. 

Проте новий завод вдвічі збільшив обсяг виробництва снарядів в США: дві інших фабрики можуть випускати з конвеєра порядка 36 тисяч боєприпасів на місяць. 

Але в міністерстві оборони ставлять за мету до завершення 2025 досягнути позначки у 100 тисяч снарядів на місяць.

 
155 мм боєприпасипідтримка Українизавод Техас

Останні матеріали

Вибори в Британії. Чи готові лейбористи до зовнішніх викликів і яка їх позиція щодо України? – Лоуренс Фрідман
Політика
Вибори в Британії. Чи готові лейбористи до зовнішніх викликів і яка їх позиція щодо України? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 травня 2024, 08:30
Політика
"Смерті не існує". Панічна росія обіцяє солдатам, що вони воскреснуть відразу після смерті – Джулія Девіс
Переклад iPress – 30 травня 2024, 01:56
Розширити цілі західної зброї. На адміністрацію США тиснуть європейські союзники
Політика
Розширити цілі західної зброї. На адміністрацію США тиснуть європейські союзники
Переклад iPress – 29 травня 2024, 16:35
На фронті
Політика
На фронті "відносна" стабільність. росіяни несуть великі втрати, але захопили одне поле і зайняли південну частину Старомайорського – Том Купер
Переклад iPress – 29 травня 2024, 12:40
Кремлівський плазун. Міністри ЄС обурені тим, що Угорщина знову блокує військову допомогу Україні – Politico
Політика
Кремлівський плазун. Міністри ЄС обурені тим, що Угорщина знову блокує військову допомогу Україні – Politico
Переклад iPress – 29 травня 2024, 07:26
Дипломатія стримує здатність України вести вогонь по росіянах. А внутрішні проблеми – ефективно оборонятися – Дональд Гілл
Політика
Дипломатія стримує здатність України вести вогонь по росіянах. А внутрішні проблеми – ефективно оборонятися – Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 травня 2024, 13:55
Великі китайські навчання біля Тайваню. 10 уроків для Заходу – Мік Раян
Політика
Великі китайські навчання біля Тайваню. 10 уроків для Заходу – Мік Раян
Переклад iPress – 28 травня 2024, 11:58
Нещодавні арешти полковників Управління держохорони. Як була розкрита змова з метою вбивства очільників ГУР та СБУ – The Times
Політика
Нещодавні арешти полковників Управління держохорони. Як була розкрита змова з метою вбивства очільників ГУР та СБУ – The Times
Переклад iPress – 28 травня 2024, 07:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється