Пентагон відкрив завод із виробництва 155-мм снарядів для України

В Техасі відкрився новий завод, потужність виробництва якого - 30 тисяч 155-міліметрових боєприпасів на місяць.

Про це йдеться в матеріалі газети New York Times.

"Пентагон відкрив у штаті Техас перший після початку повномасштабного вторгнення росії до України завод з виробництва боєприпасів, який буде забезпечувати і потреби ЗСУ", - пише видання.

Це перше таке підприємство, яке Пентагон побудував з нуля після початку війни в Україні. На його будівництво пішло менше року.

В 2023 українські військові могли використовувати до 7 тисяч 155-мм боєприпасів на день, але з часом ця кількість падал.

Проте новий завод вдвічі збільшив обсяг виробництва снарядів в США: дві інших фабрики можуть випускати з конвеєра порядка 36 тисяч боєприпасів на місяць.

Але в міністерстві оборони ставлять за мету до завершення 2025 досягнути позначки у 100 тисяч снарядів на місяць.