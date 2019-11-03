CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Тернополі 13-річна дівчинка за кермом Subaru потрапила в аварію, внаслідок чого вона впала в кому.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Тернополі 13-річна дівчинка за кермом потрапила в ДТП: вона перебуває в комі, - ВІДЕО
Дівчинку з серйозними травмами одразу госпіталізували
Фото: google.com
На вулиці Бережанській 13-річна дівчинка, що їхала за кермом Subaru зіткнулася з Volkswagen Passat.
Внаслідок аварії дитина дуже сильно травмувалася. На місце події проїхали поліцейські і медики. Дівчинку з серйозними травмами одразу госпіталізували, інформує dtp.kiev.ua.
Нагадаємо, що у Рівненській області п'яний дільничний збив двох 13-річних хлопчиків на тротуарі.
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11 03 2019 14:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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