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В Тернополі 13-річна дівчинка за кермом потрапила в ДТП: вона перебуває в комі, - ВІДЕО

Дівчинку з серйозними травмами одразу госпіталізували
У Тернополі 13-річна дівчинка за кермом Subaru потрапила в аварію, внаслідок чого вона впала в кому.
В Тернополі 13-річна дівчинка за кермом потрапила в ДТП: вона перебуває в комі, - ВІДЕО Фото: google.com

На вулиці Бережанській 13-річна дівчинка, що їхала за кермом Subaru зіткнулася з Volkswagen Passat.

Внаслідок аварії дитина дуже сильно травмувалася. На місце події проїхали поліцейські і медики. Дівчинку з серйозними травмами одразу госпіталізували, інформує dtp.kiev.ua.

Нагадаємо, що у Рівненській області п'яний дільничний збив двох 13-річних хлопчиків на тротуарі.

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11 03 2019 14:56
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