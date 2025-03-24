В угоді України і США про цінні копалини не все так просто – WSJ
24 березня 2025, 08:33
Багато з мінералів, що становлять найбільший інтерес для США, знаходяться в районах, які перебувають під російською окупацією або під загрозою наступу росії
Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що він відкритий для постачання Україні більшої кількості зброї в обмін на доступ до корисних копалин країни. Україна підтримує угоду, однак, реалізувати план на практиці може бути не так просто.
Про це пише The Wall Street Journal.
"Багато з мінералів, що становлять найбільший інтерес для США, знаходяться в районах, які перебувають під російською окупацією або під загрозою наступу росії. У результаті доступ до цінних українських природних ресурсів залежатиме, принаймні частково, від битви за східну Україну, де російські війська наразі просуваються", - пише видання.
Це особливо справедливо для рідкісноземельних металів, які необхідні в певних високотехнологічних галузях, включно з обороною і відновлюваною енергетикою, - і до яких Трамп виявив особливий інтерес.
Хоча родовища рідкоземельних металів було виявлено в кількох частинах України, але найбільше відоме родовище розташоване на території, що охоплює лінію фронту на сході України, зазначає WSJ.
Водночас західні експерти висловили скептицизм щодо того, що деякі з українських мінералів, включно з рідкісноземельними металами, можуть бути видобуті в будь-який час у найближчому майбутньому.
"Найбільший недолік цього плану полягає в тому, що більшість запасів розташовані в районах України, які перебувають під контролем росії або дуже близько до лінії фронту, а це означає, що ніхто не зможе видобувати й переробляти матеріали. Ці активи будуть важкодоступні без міцного миру в Україні. Припинення вогню недостатньо", - сказав Вольф-Крістіан Паєс із Міжнародного інституту стратегічних досліджень.
Крім того, видобуток рідкоземельних металів обходиться дуже дорого, а відомі родовища в Україні набагато менші, ніж у США, сказав Джордж Інгалл, ціновий аналітик Benchmark Minerals Intelligence.
Політичний аналітик Вадим Денисенко сказав, що ідея полягає в тому, щоб відкрити українські ресурси для західних союзників після досягнення мирної угоди.