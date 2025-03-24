В угоді України і США про цінні копалини не все так просто – WSJ

Багато з мінералів, що становлять найбільший інтерес для США, знаходяться в районах, які перебувають під російською окупацією або під загрозою наступу росії

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що він відкритий для постачання Україні більшої кількості зброї в обмін на доступ до корисних копалин країни. Україна підтримує угоду, однак, реалізувати план на практиці може бути не так просто.

Про це пише The Wall Street Journal.

"Багато з мінералів, що становлять найбільший інтерес для США, знаходяться в районах, які перебувають під російською окупацією або під загрозою наступу росії. У результаті доступ до цінних українських природних ресурсів залежатиме, принаймні частково, від битви за східну Україну, де російські війська наразі просуваються", - пише видання.

Це особливо справедливо для рідкісноземельних металів, які необхідні в певних високотехнологічних галузях, включно з обороною і відновлюваною енергетикою, - і до яких Трамп виявив особливий інтерес.