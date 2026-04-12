В Угорщині стартують вирішальні вибори, які можуть завершити правління Орбана

В Угорщині у неділю, 12 квітня, проходять парламентські вибори, які можуть стати переломним моментом для країни та завершити 16-річне правління прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Про це повідомляє Reuters.

Голосування відбувається на тлі зростаючого невдоволення частини суспільства економічною ситуацією, зокрема трирічною стагнацією та підвищенням вартості життя. Водночас чинний прем’єр, який просуває модель так званої "неліберальної демократії", зберігає підтримку серед своїх прихильників і союзників за кордоном.

За останніми соціологічними опитуваннями, правляча партія "Фідес" відстає від опозиційної сили "Тиса", яку очолює Петер Мадяр. Різниця у підтримці становить приблизно 7–9%. Вибори проходять до парламенту, який налічує 199 депутатів.

Кампанія супроводжувалася жорсткою риторикою. Орбан представив голосування як вибір між "війною і миром", звинувачуючи опонентів у намірах втягнути країну у війну росії проти України. Водночас його критики в Європейському Союзі звинувачують уряд у підриві демократичних інститутів, тиску на медіа та порушенні прав меншин.

За перебігом виборів уважно стежать у ЄС, адже їхній результат може вплинути як на внутрішню політику Угорщини, так і на баланс сил у Європі. Зокрема, поразка Орбана потенційно може змінити позицію Будапешта щодо підтримки України та розблокувати фінансову допомогу з боку Євросоюзу.

Сам Мадяр будує кампанію на боротьбі з корупцією та покращенні економічної ситуації. Його підтримка особливо висока серед молоді та виборців, незадоволених чинною владою.

Аналітики зазначають, що результат виборів залишається непередбачуваним через значну кількість виборців, які досі не визначилися, а також особливості виборчої системи. Можливі різні сценарії — від збереження влади "Фідес" до перемоги опозиції з формуванням нового уряду.