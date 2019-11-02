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В Угорщині відкрили 370 справ проти українців за фальшування заяв на угорське громадянство

Чи буде всіх виявлених порушників позбавлено громадянства Угорщини, у прокуратурі не повідомили
Станом на 28 січня 2019 року проти українців, які незаконним шляхом отримали громадянство Угорщини, було загалом відкрито 370 справ про розслідування, висунуті обвинувачення у 156 справах.
В Угорщині відкрили 370 справ проти українців за фальшування заяв на угорське громадянство Фото: EPA/UPG

На даний час активно ведеться 60 розслідувань, 32 випадки знаходяться ще на початковій стадії. Загалом винесено судові рішення по 108 справах, і лише два з них ще не є остаточними.

"Здебільшого процедура була розпочата, коли виявлялося, що заявник отримав громадянство без знання угорської мови, а також коли іспит на знання мови здавала підставна особа", – повідомив генеральний прокурор Угорщини Петер Полт у офіційній відповіді на запит лідерки фракції опозиційної партії "Демократична коаліція" (DK) Агнеш Вадаі, повідомляє "Мукачево.net".

Чи буде всіх виявлених порушників позбавлено громадянства Угорщини, у прокуратурі не повідомили.

Раніше голова фракції опозиційної партії "Демократична коаліція" (DK) Агнеш Вадаі звернулася до Генпрокуратури Угорщини з проханням розслідувати справи проти українців, які отримали угорське громадянство шахрайським шляхом, а також оформили в Угорщині фальшиву прописку.

Незадовго до парламентських виборів в Угорщині декілька політиків від "ДК" також повідомили, що у східній частині країни зареєстровано багато українців, яких нібито готують до фальсифікації результатів виборів.

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11 02 2019 10:21
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