В Угорщині відкрили 370 справ проти українців за фальшування заяв на угорське громадянство
На даний час активно ведеться 60 розслідувань, 32 випадки знаходяться ще на початковій стадії. Загалом винесено судові рішення по 108 справах, і лише два з них ще не є остаточними.
"Здебільшого процедура була розпочата, коли виявлялося, що заявник отримав громадянство без знання угорської мови, а також коли іспит на знання мови здавала підставна особа", – повідомив генеральний прокурор Угорщини Петер Полт у офіційній відповіді на запит лідерки фракції опозиційної партії "Демократична коаліція" (DK) Агнеш Вадаі, повідомляє "Мукачево.net".
Чи буде всіх виявлених порушників позбавлено громадянства Угорщини, у прокуратурі не повідомили.
Раніше голова фракції опозиційної партії "Демократична коаліція" (DK) Агнеш Вадаі звернулася до Генпрокуратури Угорщини з проханням розслідувати справи проти українців, які отримали угорське громадянство шахрайським шляхом, а також оформили в Угорщині фальшиву прописку.
Незадовго до парламентських виборів в Угорщині декілька політиків від "ДК" також повідомили, що у східній частині країни зареєстровано багато українців, яких нібито готують до фальсифікації результатів виборів.
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