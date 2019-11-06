В Угорщині виявили тіла ще чотирьох загиблих унаслідок зіткнення теплоходу з катером на Дунаї
Рятувальники виявили частину затонулого катера, однак підняти його цілком поки не вдається. Водолази закріпили на катері ремені, щоб підняти його з допомогою плавучого крана. При піднятті човна рятувальники поступово обстежуватимуть кожну його частину, повідомляє "Громадське".
Нагадаємо, усього на судні були 35 осіб, двоє представників екіпажу - угорців, решта 33 пасажири – громадянами Південної Кореї, сімох врятували, тіла ще сімох знайшли.
Туристичне судно, на борту якого були туристи з Південної Кореї, затонуло майже відразу після зіткнення з пасажирським судном біля одного з мостів через Дунай у Будапешті ввечері 29 травня. Міністерство закордонних справ Південної Кореї повідомило, що туристи не мали на собі рятувальних жилетів.
Капітаном кобарля, який врізався у затонулий теплохід в Будапешті виявився українцем. 31 травня угорська поліція його затримала.
Додамо, за попередніми даними, українця підозрюють в тому, що він своїми діями наразив на небезпеку водний транспорт, що в результаті призвело до масової загибелі людей. Повідомляється, що українець є досвідчиним моряком.
Читайте також: Аварія теплохода в Будапешті: пошуки зниклих безвісти розширили
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- ФОТО У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство", - ФОТО
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію? Екологічні служби з'ясовують можливу зону ураження
- Індекс "соціальної відповідальності", або платне виборче право. Міф чи необхідність