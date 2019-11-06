В Угорщині виявили тіла ще чотирьох загиблих унаслідок зіткнення теплоходу з катером на Дунаї

Рятувальники виявили частину затонулого катера, однак підняти його цілком поки не вдається

У столиці Угорщини Будапешті водолази виявили тіла ще чотирьох туристів, які загинули внаслідок зіткнення круїзного судна із екскурсійним катером на Дунаї.

Рятувальники виявили частину затонулого катера, однак підняти його цілком поки не вдається. Водолази закріпили на катері ремені, щоб підняти його з допомогою плавучого крана. При піднятті човна рятувальники поступово обстежуватимуть кожну його частину, повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, усього на судні були 35 осіб, двоє представників екіпажу - угорців, решта 33 пасажири – громадянами Південної Кореї, сімох врятували, тіла ще сімох знайшли.

Туристичне судно, на борту якого були туристи з Південної Кореї, затонуло майже відразу після зіткнення з пасажирським судном біля одного з мостів через Дунай у Будапешті ввечері 29 травня. Міністерство закордонних справ Південної Кореї повідомило, що туристи не мали на собі рятувальних жилетів.

Капітаном кобарля, який врізався у затонулий теплохід в Будапешті виявився українцем. 31 травня угорська поліція його затримала.

Додамо, за попередніми даними, українця підозрюють в тому, що він своїми діями наразив на небезпеку водний транспорт, що в результаті призвело до масової загибелі людей. Повідомляється, що українець є досвідчиним моряком.

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