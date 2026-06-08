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В Угорщині заявляють, що корупція за часів Орбана обійшлася країні в $194 мільярди

08 червня 2026, 18:30
В Угорщині заявляють, що корупція за часів Орбана обійшлася країні в $194 мільярди
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Голова Управління з питань доброчесності сказав, що корупція в Угорщині поступово погіршувалася через небажання влади боротися з нею.
Через високий рівень корупції за часів уряду прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана країна могла втратити близько 194 млрд доларів.
 
Про це заявив очільник Управління з питань доброчесності Ференц Біро, передає Bloomberg.
 
За його словами, ситуація з корупцією в Угорщині ставала дедалі гіршою через небажання влади з нею боротися. Корупція, як стверджує Біро, обійшлася країні приблизно в 60 трильйонів форинтів за останні 16 років – термін, протягом якого Орбан безперервно перебував на посаді прем’єр-міністра Угорщини.
 
Він також згадав, як у 2024 році тодішній міністр юстиції країни Бенце Тужон та ексміністр у справах Європейського Союзу Янош Бока викликали його на зустріч і вимагали, щоб його відомство припинило перевірки в межах розслідувань.
Тужон, як передає медіа, підтвердив цю зустріч, проте заявив, що міністри не втручалися в роботу антикорупційного органу.
 
У 2025 року угорські правоохоронці провели обшуки в Управлінні з питань доброчесності та вдома у його очільника. Це, за даними Bloomberg, сталося після того, як відомство почало перевіряти витрати уряду Орбана. Ференц Біро тоді заявив, що "рейд мав на меті залякати його та змусити піти у відставку".

 

Нагадаємо, що високопосадовці уряду колишнього прем'єра Угорщини Віктора Орбана можуть бути пов'язані зі зникненням мільярдів євро з фондів ЄС.

УгорщинакорупціяВіктор Орбан

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