В Угорщині заявили про начебто скасування санкцій США щодо спільного з рф проєкту АЕС "Пакш-2"

Участь у проєкті АЕС "Пакш-2" бере "Росатом".

Глава МЗС Угорщини заявив про те, що США скасували санкції, пов'язані з проєктом будівництва атомної електростанції “Пакш-2”, участь в якому також бере "Росатом".

Про це Петер Сіярто заявив у мережі "Х".

“США скасували санкції, які блокували будівництво атомної електростанції “Пакш II”. Ці політично вмотивовані заходи були запроваджені адміністрацією Байдена якраз перед тим, як Дональд Трамп вступив на посаду”,— написав Сіярто.

Глава МЗС додав, що Будапешт вдячний адміністрації Трампа, оскільки цей проєкт гарантує майбутнє енергопостачання Угорщини.

Сіярто заявив, що санкційні заходи мали на меті "підірвати довгострокове безпечне енергопостачання Угорщини шляхом запровадження обмежень на будівництво атомної електростанції Пакш, що зробило практично неможливим продовження будівництва".

Угорський новинний портал Komárom-Esztergom цитує Сіярто: "з січня у Вашингтоні є президент, який вважає Угорщину другом. У світлі цього уряд США скасував санкції, пов'язані з інвестиціями в атомну електростанцію Пакш".

За словами глави угорського МЗС, виробництво великогабаритного обладнання, необхідного для АЕС "Пакш", триває в росії та Франції. Будівництво тепер може набрати нового імпульсу на місці в Пакші", заявив міністр.