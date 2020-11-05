Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Ухані, який був епіцентром поширення COVID-19, вперше з квітня зафіксували випадки зараження

В органах охорони здоров'я попередили, що під час виходу країни з карантину та коли люди пересуваються вільніше можливий підйом інфікування
У китайському місті Ухань, яке раніше було епіцентром поширення COVID-19, вперше з квітня зафіксували 5 нових випадків зараження.
В Ухані, який був епіцентром поширення COVID-19, вперше з квітня зафіксували випадки зараження Фото: Сьогодні

Про це повідомляє BBC, зазначає "Громадське".

Спершу в усіх п'яти пацієнтів хвороба проходила безсимптомно, але за останні 24 години у них підтвердили COVID-19.

Також про 11 нових випадків інфікування повідомили в місті Шулан у провінції Цзілінь, біля кордонів з Росією та Північною Кореєю. Усі нові випадки завезені з-за кордону.

В органах охорони здоров'я попередили, що під час виходу країни з карантину та коли люди пересуваються вільніше можливий підйом інфікування.

Станом на ранок 11 травня у Китаї, звідки почалася пандемія, загалом зафіксували 82 918 пацієнтів з коронавірусом. Там з початку епідемії померли 4 633 людини з COVID-19, а 78 144 - одужали.

Нагадаємо, що у китайській провінції Хубей вперше з початку епідемії учні повернуться в школи

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 05 2020 13:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як подолати коронавірусну тривогу

Як подолати коронавірусну тривогу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.