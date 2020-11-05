В Ухані, який був епіцентром поширення COVID-19, вперше з квітня зафіксували випадки зараження

В органах охорони здоров'я попередили, що під час виходу країни з карантину та коли люди пересуваються вільніше можливий підйом інфікування

У китайському місті Ухань, яке раніше було епіцентром поширення COVID-19, вперше з квітня зафіксували 5 нових випадків зараження.

Про це повідомляє BBC, зазначає "Громадське".

Спершу в усіх п'яти пацієнтів хвороба проходила безсимптомно, але за останні 24 години у них підтвердили COVID-19.

Також про 11 нових випадків інфікування повідомили в місті Шулан у провінції Цзілінь, біля кордонів з Росією та Північною Кореєю. Усі нові випадки завезені з-за кордону.

В органах охорони здоров'я попередили, що під час виходу країни з карантину та коли люди пересуваються вільніше можливий підйом інфікування.

Станом на ранок 11 травня у Китаї, звідки почалася пандемія, загалом зафіксували 82 918 пацієнтів з коронавірусом. Там з початку епідемії померли 4 633 людини з COVID-19, а 78 144 - одужали.

Нагадаємо, що у китайській провінції Хубей вперше з початку епідемії учні повернуться в школи