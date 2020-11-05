В Ухані, який був епіцентром поширення COVID-19, вперше з квітня зафіксували випадки зараження
Про це повідомляє BBC, зазначає "Громадське".
Спершу в усіх п'яти пацієнтів хвороба проходила безсимптомно, але за останні 24 години у них підтвердили COVID-19.
Також про 11 нових випадків інфікування повідомили в місті Шулан у провінції Цзілінь, біля кордонів з Росією та Північною Кореєю. Усі нові випадки завезені з-за кордону.
В органах охорони здоров'я попередили, що під час виходу країни з карантину та коли люди пересуваються вільніше можливий підйом інфікування.
Станом на ранок 11 травня у Китаї, звідки почалася пандемія, загалом зафіксували 82 918 пацієнтів з коронавірусом. Там з початку епідемії померли 4 633 людини з COVID-19, а 78 144 - одужали.
Нагадаємо, що у китайській провінції Хубей вперше з початку епідемії учні повернуться в школи
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