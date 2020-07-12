В Україні 7 тисяч волонтерів погодились стати «телефонним другом» для самотній людей під час пандемії

Близько 7 тисяч українців долучились до акції підтримки людей, що залишились на самоті під час епідемії коронавірусу або ж потребують допомоги. Волонтери телефонували людям літнього віку, людям з інвалідністю та багатодітним батькам, які звернулись за підтримкою.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

В Україні 2,7 мільйона людей з інвалідністю та близько 740 тисяч людей похилого віку живуть на самоті. Оскільки вони потрапляють у групу ризику для цих людей затяжний карантин та самоізоляція стали справжнім випробуванням.

Тож, у червні цього року Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Українська Волонтерська Служба (УВС) за підтримки Мінсоцполітики запустили проєкт «Мій телефонний друг».

Волонтери щотижня телефонують тим, хто звернувся по допомогу, щоб поспілкуватися з людьми. В проєкті вже беруть участь близько 7 тисяч волонтерів з усієї України, а за весь час роботи вони здійснили 15 тисяч телефонних дзвінків.

"Це як ковток свіжого повітря для самотніх людей, які ще до початку пандемії потребували спілкування. Мій телефонний друг Сашко допомагає зрозуміти, що відбувається поза моєю хатою, бо вийти з дому я не можу. Він пояснив, як можна оплатити комуналку онлайн", - розповіла пані Галина з Донецької області.

Щоб знайти телефонного друга собі або своїм знайомим усі охочі можуть зателефонувати за номером 0 800 202 147 (у будні дні з 12:00 до 20:00). А для того, щоб самому стати волонтером проєкту, потрібно зареєструватися на сайті.

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