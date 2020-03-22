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В Україні 8 людей одужали після коронавірусу — Центр громадського здоров’я

Всі 8 пацієнтів, які одужали, з Чернівецької області
В Україні станом на ранок 22 березня 8 людей одужали після того, як у них виявили коронавірус.
В Україні 8 людей одужали після коронавірусу — Центр громадського здоров’я Фото: з вільних джерел

Про це повідомив Центр громадського здоров’я України, передає "Громадське".

Там зазначили, що всі 8 пацієнтів, які одужали, з Чернівецької області. Загалом там зафіксували 25 випадків інфікування, 1 з них — летальний.

Станом на ранок 22 березня в Україні офіційно підтверджені 47 випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2: у Чернівецькій (25), Житомирській (2), Київській (4), Донецькій (1), Дніпропетровській (2), Івано-Франківській (2), Львівській (1), Тернопільській (1) областях і в Києві (9).

Три з них летальні — померли 71-річна жінка у Житомирській області, 56-річна жінка — в Івано-Франківській та 33-річна — у Чернівецькій.

Нагадаємо, що ​до переліку ліків та медобладнання, які ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ, увійшли тести для діагностики Covid-19, апарати штучної вентиляції легенів, фібробронхоскопи, дозатори кисню зі зволожувачами, пересувні рентгени, парацетамол, інсулін, дезінфекційні засоби та інші.

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22 03 2020 16:30
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