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В Україні – 29 724 нові випадки коронавірусу

За добу 14 лютого в Україні зафіксовано 29 724 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 393, медпрацівників – 884)
Минулої доби в Україні виявили 29 724 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
В Україні – 29 724 нові випадки коронавірусу Фото: з вільного доступу
 Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я (МОЗ).
 
«За добу 14 лютого в Україні зафіксовано 29 724 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 393, медпрацівників – 884)», – зазначається у повідомленні.
 
Також за останню добу госпіталізовано 1889 осіб, летальних випадків – 305, одужали – 23 235.
 
За весь час пандемії в Україні захворіло 4 572 417 осіб, одужало – 3 811 630 осіб, летальних випадків – 103 255 та проведено 19 113 493 ПЛР-тестувань.
 
Як повідомляв Укрінформ, 13 лютого в Україні виявили 16 993 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. 
 
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15 02 2022 09:09
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