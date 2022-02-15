В Україні – 29 724 нові випадки коронавірусу За добу 14 лютого в Україні зафіксовано 29 724 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 393, медпрацівників – 884)

Минулої доби в Україні виявили 29 724 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Фото: з вільного доступу

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я (МОЗ). «За добу 14 лютого в Україні зафіксовано 29 724 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 393, медпрацівників – 884)», – зазначається у повідомленні. Також за останню добу госпіталізовано 1889 осіб, летальних випадків – 305, одужали – 23 235. За весь час пандемії в Україні захворіло 4 572 417 осіб, одужало – 3 811 630 осіб, летальних випадків – 103 255 та проведено 19 113 493 ПЛР-тестувань. Як повідомляв Укрінформ, 13 лютого в Україні виявили 16 993 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Читайте також: Чехія скасує майже всі обмеження з 1 березня, COVID-19 стане "звичайною хворобою"

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