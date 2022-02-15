НОВИНИМинулої доби в Україні виявили 29 724 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні – 29 724 нові випадки коронавірусу
За добу 14 лютого в Україні зафіксовано 29 724 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 393, медпрацівників – 884)
Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я (МОЗ).
«За добу 14 лютого в Україні зафіксовано 29 724 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 393, медпрацівників – 884)», – зазначається у повідомленні.
Також за останню добу госпіталізовано 1889 осіб, летальних випадків – 305, одужали – 23 235.
За весь час пандемії в Україні захворіло 4 572 417 осіб, одужало – 3 811 630 осіб, летальних випадків – 103 255 та проведено 19 113 493 ПЛР-тестувань.
Як повідомляв Укрінформ, 13 лютого в Україні виявили 16 993 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
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