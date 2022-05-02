В Україні – 42 533 нових випадки коронавірусу За добу 4 лютого в Україні зафіксовано 42 533 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 268, медпрацівників – 920)

В Україні протягом минулої доби, 4 лютого, зафіксовано 42 533 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Фото: з вільного доступу

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці. «За добу 4 лютого в Україні зафіксовано 42 533 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 268, медпрацівників – 920)», – зазначається у повідомленні. Також за минулу добу госпіталізовано 3 918 осіб, летальних випадків – 185, одужало – 9 628 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіло 4 256 208 осіб, одужало – 3 669 979 осіб, летальних випадків – 101 168, а також проведено 18 496 292 ПЛР-тестувань. Як повідомляв Укрінформ, за попередню добу в Україні зафіксовано 43 778 нових випадків COVID-19. Читайте також: Як не заразитися штамом «Омікрон»

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