НОВИНИВ Україні протягом минулої доби, 4 лютого, зафіксовано 42 533 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні – 42 533 нових випадки коронавірусу
За добу 4 лютого в Україні зафіксовано 42 533 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 268, медпрацівників – 920)
Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.
«За добу 4 лютого в Україні зафіксовано 42 533 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 268, медпрацівників – 920)», – зазначається у повідомленні.
Також за минулу добу госпіталізовано 3 918 осіб, летальних випадків – 185, одужало – 9 628 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло 4 256 208 осіб, одужало – 3 669 979 осіб, летальних випадків – 101 168, а також проведено 18 496 292 ПЛР-тестувань.
Як повідомляв Укрінформ, за попередню добу в Україні зафіксовано 43 778 нових випадків COVID-19.
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05 02 2022 10:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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