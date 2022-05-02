Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Україні – 42 533 нових випадки коронавірусу

За добу 4 лютого в Україні зафіксовано 42 533 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 268, медпрацівників – 920)
В Україні протягом минулої доби, 4 лютого, зафіксовано 42 533 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
В Україні – 42 533 нових випадки коронавірусу Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.
 
«За добу 4 лютого в Україні зафіксовано 42 533 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 268, медпрацівників – 920)», – зазначається у повідомленні.
 
Також за минулу добу госпіталізовано 3 918 осіб, летальних випадків – 185, одужало – 9 628 осіб.
 
За весь час пандемії в Україні захворіло 4 256 208 осіб, одужало – 3 669 979 осіб, летальних випадків – 101 168, а також проведено 18 496 292 ПЛР-тестувань.
 
Як повідомляв Укрінформ, за попередню добу в Україні зафіксовано 43 778 нових випадків COVID-19.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 02 2022 10:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.