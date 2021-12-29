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В Україні – 5 454 нові випадки коронавірусу

За добу 28 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 5 454 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 353, медпрацівників – 98)
Минулої доби в Україні виявили 5 454 нові випадки коронавірусу.
В Україні – 5 454 нові випадки коронавірусу Фото: рбк-україна
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
 
«За добу 28 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 5 454 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 353, медпрацівників – 98)», – йдеться у повідомленні. 
 
Також за минулу добу госпіталізовано 1 153 особи, летальних випадків – 307, одужало – 12 352 особи.
 
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 654 690 осіб, одужало – 3 449 880 осіб, летальних випадків – 95 412 та проведено 16 724 734 ПЛР-тестувань.
 
Як повідомляв Укрінформ, 27 грудня в країні виявили 2 248 нових випадків коронавірусу.
 
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29 12 2021 09:24
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