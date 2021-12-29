В Україні – 5 454 нові випадки коронавірусу За добу 28 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 5 454 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 353, медпрацівників – 98)

Минулої доби в Україні виявили 5 454 нові випадки коронавірусу.

Фото: рбк-україна

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. «За добу 28 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 5 454 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 353, медпрацівників – 98)», – йдеться у повідомленні. Також за минулу добу госпіталізовано 1 153 особи, летальних випадків – 307, одужало – 12 352 особи. За весь час пандемії в Україні захворіло 3 654 690 осіб, одужало – 3 449 880 осіб, летальних випадків – 95 412 та проведено 16 724 734 ПЛР-тестувань. Як повідомляв Укрінформ, 27 грудня в країні виявили 2 248 нових випадків коронавірусу. Читайте також: Понад 46 тисяч українців вакцинували за добу проти COVID-19

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