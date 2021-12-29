НОВИНИМинулої доби в Україні виявили 5 454 нові випадки коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні – 5 454 нові випадки коронавірусу
За добу 28 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 5 454 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 353, медпрацівників – 98)
Фото: рбк-україна
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
«За добу 28 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 5 454 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 353, медпрацівників – 98)», – йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу госпіталізовано 1 153 особи, летальних випадків – 307, одужало – 12 352 особи.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 654 690 осіб, одужало – 3 449 880 осіб, летальних випадків – 95 412 та проведено 16 724 734 ПЛР-тестувань.
Як повідомляв Укрінформ, 27 грудня в країні виявили 2 248 нових випадків коронавірусу.
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29 12 2021 09:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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