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В Україні – 6 632 нові випадки коронавірусу

За добу 05 січня 2022 року в Україні зафіксовано 6 632 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 240, медпрацівників – 182)
Минулої доби в Україні виявили 6 632 випадки зараження коронавірусу.
В Україні – 6 632 нові випадки коронавірусу Фото: з вільного доступу
Про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Укрінформ.
 
«За добу 05 січня 2022 року в Україні зафіксовано 6 632 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 240, медпрацівників – 182)», – йдеться у повідомленні.
 
Також за минулу добу госпіталізовано 2 028 осіб, летальних випадків – 187, одужало – 9 121 особа.
 
 
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 689 291 особа, одужало – 3 500 914 осіб, летальних випадків – 96 896, а також проведено 16 898 750 ПЛР-тестувань.
 
Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня в Україні зафіксували 4 571 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19.
 
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06 01 2022 10:43
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