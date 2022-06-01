НОВИНИМинулої доби в Україні виявили 6 632 випадки зараження коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні – 6 632 нові випадки коронавірусу
За добу 05 січня 2022 року в Україні зафіксовано 6 632 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 240, медпрацівників – 182)
Фото: з вільного доступу
Про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Укрінформ.
«За добу 05 січня 2022 року в Україні зафіксовано 6 632 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 240, медпрацівників – 182)», – йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу госпіталізовано 2 028 осіб, летальних випадків – 187, одужало – 9 121 особа.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 689 291 особа, одужало – 3 500 914 осіб, летальних випадків – 96 896, а також проведено 16 898 750 ПЛР-тестувань.
Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня в Україні зафіксували 4 571 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19.
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06 01 2022 10:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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