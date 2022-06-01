В Україні – 6 632 нові випадки коронавірусу За добу 05 січня 2022 року в Україні зафіксовано 6 632 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 240, медпрацівників – 182)

Минулої доби в Україні виявили 6 632 випадки зараження коронавірусу.

Фото: з вільного доступу

Про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Укрінформ. «За добу 05 січня 2022 року в Україні зафіксовано 6 632 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 240, медпрацівників – 182)», – йдеться у повідомленні. Також за минулу добу госпіталізовано 2 028 осіб, летальних випадків – 187, одужало – 9 121 особа. За весь час пандемії в Україні захворіло 3 689 291 особа, одужало – 3 500 914 осіб, летальних випадків – 96 896, а також проведено 16 898 750 ПЛР-тестувань. Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня в Україні зафіксували 4 571 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Читайте також: Коронавірус у Європі: 1 січня число зареєстрованих випадків перевищило 100 мільйонів

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію