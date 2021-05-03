В Україні близько 300 пластичних хірургів, але немає статистики щодо операцій та ускладнень - експерти

Згідно з даними UBAME, нині в сфері естетичної медицини в Україні працюють понад 80 тис. фахівців

"Більшість пацієнтів за пластичною хірургією направляються до Туреччини. І це прикро, адже можливості України в цьому сенсі дуже потужні. Якби нам держава сприяла в деяких юридичних моментах - ми б за лічені роки перенаправили ці потоки з Туреччини до нас", - вважає Павло Денищук.

В Україні активно працюють близько 300 пластичних хірургів, але відсутня статистика стосовно проведених ними операцій, галузь потребує формування прозорих правил гри, вважає заслужений лікар України Дмитро Слоссер, пише "Інтерфакс-Україна".

"В Україні близько 300 пластичних хірургів, які проводять операції, але відсутня будь-яка статистика - скільки операцій виконується, скільки пацієнтів пройшло, скільки отримали ускладнення", - сказав він під час "круглого столу" в Києві.

Слоссер також наголосив на необхідності врегулювання обігу медвиробів, які застосовуються в сфері пластичної хірургії.

"На ринку України представлено 200 філерів, але тільки менше половини з них зареєстровані належним чином. Як можна так працювати? Ми хочемо, щоб фахівці дотримувалися правил гри, але ці правила треба створити", - сказав він.

Зі свого боку, заступник голови парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Оксана Дмитрієва наголосила на необхідності включення маніпуляцій реконструктивної та пластичної хірургії до переліку пакетів медпослуг у рамках Програми медичних гарантій (ПМГ), зокрема, онкологічних реконструктивних операцій у жінок після видалення молочних залоз.

"Потрібно, щоб НСЗУ оплачувало такі операції, що проводяться за медичними показаннями", - сказала вона.

У свою чергу, президент Українського союзу естетичних пластичних хірургів USAPS Павло Денищук зазначив, що, зокрема, неврегульованість сфери пластичної хірургії призводить до того, що Україна втрачає можливості розвитку потенціалу медичного туризму і потоки пацієнтів.

"Більшість пацієнтів за пластичною хірургією направляються до Туреччини. І це прикро, адже можливості України в цьому сенсі дуже потужні. Якби нам держава сприяла в деяких юридичних моментах - ми б за лічені роки перенаправили ці потоки з Туреччини до нас", - вважає він .

Зі свого боку, голова правління Ради експертів естетичної медицини України (UBAME) Єгор Колодченко наголосив, що "поняття естетична медицина - не існує де-юре, але де-факто - це величезний ринок".

"Це не тільки косметологія або пластична хірургія. Це багато спеціальностей, які визначають якість життя. Але ринок нерегульований, у нас відсутня естетика, як спеціальність взагалі. Навіть самі медики - пластичні хірурги - не можуть сказати, що у них є професія. Відсутні кваліфікаційні вимоги для виконання більшості маніпуляцій в естетичній медицині. Застаріле законодавство, відсутні протоколи процедур, немає реєстрів медичних виробів", - сказав він.

Згідно з даними UBAME, нині в сфері естетичної медицини в Україні працюють понад 80 тис. фахівців.

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