В Україні COVID-19 підтвердили у понад 44 тисяч людей: за добу - понад 700 випадків
Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я, зазначає "Громадське".
Загалом в Україні з початку епідемії COVID-19 підтвердили у 44 344 людей, зокрема у 3238 дітей та 6721 медика. З них 19 115 пацієнтів одужали, а 1 159 - померли від ускладнень.
За минулу добу найбільше нових інфікованих виявили у Львівській (143), Закарпатській (97), Рівненській (74) та Одеській (66) областях. Найбільша кількість активних хворих на 100 тисяч населення зареєстрована у Чернівецькій (301,6), Львівській (180,9) та Рівненській (162,5) областях.
За минулу добу провели 6 962 тестів методом ПЛР та 4 030 - методом ІФА.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. - 1864 (1179 одужали);
Волинська обл. - 2368 (694 одужали);
Дніпропетровська обл. - 1087 (913 одужали);
Донецька обл. - 481 (163 одужали);
Житомирська обл. - 1404 (746 одужали);
Закарпатська обл. - 2889 (943 одужали);
Запорізька обл. - 572 (418 одужали);
Івано-Франківська обл. - 2395 (1098 одужали);
м. Київ - 5037 (1563 одужали);
Київська обл. - 2546 (1332 одужали);
Кіровоградська обл. - 646 (536 одужали);
Луганська обл. - 80 (58 одужали);
Львівська обл. - 5435 (747 одужали);
Миколаївська обл. - 444 (281 одужав);
Одеська обл. - 1698 (736 одужали);
Полтавська обл. - 314 (268 одужали);
Рівненська обл. - 3712 (1769 одужали);
Сумська обл. - 297 (222 одужали);
Тернопільська обл. - 1919 (1140 одужали);
Харківська обл. - 2134 (1086 одужали);
Херсонська обл. - 191 (176 одужали);
Хмельницька обл. - 803 (544 одужали);
Черкаська обл. - 642 (458 одужали);
Чернівецька обл. - 4801 (1900 одужали);
Чернігівська обл. - 536 (145 одужали).
Усього в Україні проведених досліджень методом ПЛР - 656 122, методом ІФА - 202 618.
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