В Україні COVID-19 підтвердили у понад 44 тисяч людей: за добу - понад 700 випадків

В Україні за минулу добу коронавірус підтвердили у 706 людей

Також зафіксували 12 летальних випадків, а 88 хворих одужали. Кількість активних хворих на сьогодні складає 24 060 осіб.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я, зазначає "Громадське".

Загалом в Україні з початку епідемії COVID-19 підтвердили у 44 344 людей, зокрема у 3238 дітей та 6721 медика. З них 19 115 пацієнтів одужали, а 1 159 - померли від ускладнень.

За минулу добу найбільше нових інфікованих виявили у Львівській (143), Закарпатській (97), Рівненській (74) та Одеській (66) областях. Найбільша кількість активних хворих на 100 тисяч населення зареєстрована у Чернівецькій (301,6), Львівській (180,9) та Рівненській (162,5) областях.

За минулу добу провели 6 962 тестів методом ПЛР та 4 030 - методом ІФА.