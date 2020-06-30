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В Україні COVID-19 підтвердили у понад 44 тисяч людей: за добу - понад 700 випадків

В Україні за минулу добу коронавірус підтвердили у 706 людей
Також зафіксували 12 летальних випадків, а 88 хворих одужали. Кількість активних хворих на сьогодні складає 24 060 осіб.
В Україні COVID-19 підтвердили у понад 44 тисяч людей: за добу - понад 700 випадків Фото: ЦГЗ

Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я, зазначає "Громадське".

Загалом в Україні з початку епідемії COVID-19 підтвердили у 44 344 людей, зокрема у 3238 дітей та 6721 медика. З них 19 115 пацієнтів одужали, а 1 159 - померли від ускладнень.

За минулу добу найбільше нових інфікованих виявили у Львівській (143), Закарпатській (97), Рівненській (74) та Одеській (66) областях. Найбільша кількість активних хворих на 100 тисяч населення зареєстрована у Чернівецькій (301,6), Львівській (180,9) та Рівненській (162,5) областях.

За минулу добу провели 6 962 тестів методом ПЛР та 4 030 - методом ІФА.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. - 1864 (1179 одужали);

Волинська обл. - 2368 (694 одужали);

Дніпропетровська обл. - 1087 (913 одужали);

Донецька обл. - 481 (163 одужали);

Житомирська обл. - 1404 (746 одужали);

Закарпатська обл. - 2889 (943 одужали);

Запорізька обл. - 572 (418 одужали);

Івано-Франківська обл. - 2395 (1098 одужали);

м. Київ - 5037 (1563 одужали);

Київська обл. - 2546 (1332 одужали);

Кіровоградська обл. - 646 (536 одужали);

Луганська обл. - 80 (58 одужали);

Львівська обл. - 5435 (747 одужали);

Миколаївська обл. - 444 (281 одужав);

Одеська обл. - 1698 (736 одужали);

Полтавська обл. - 314 (268 одужали);

Рівненська обл. - 3712 (1769 одужали);

Сумська обл. - 297 (222 одужали);

Тернопільська обл. - 1919 (1140 одужали);

Харківська обл. - 2134 (1086 одужали);

Херсонська обл. - 191 (176 одужали);

Хмельницька обл. - 803 (544 одужали);

Черкаська обл. - 642 (458 одужали);

Чернівецька обл. - 4801 (1900 одужали);

Чернігівська обл. - 536 (145 одужали).

Усього в Україні проведених досліджень методом ПЛР - 656 122, методом ІФА - 202 618.

 

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30 06 2020 09:17
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