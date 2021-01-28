В Україні до 2023 року планують розробити корабельний гелікоптер для берегової авіації ВМС

Крім того, мають створити дві версії гелікоптера: пошуково-рятувальний і протичовновий

Міністерство оборони замовило у підприємства "Мотор Січ" розробку корабельного гелікоптера, за основу планують взяти радянський багатоцільовий гелікоптер Мі-2.

Планується, що Мі-2 буде базовою моделлю, яку переоснастять додатковим обладнанням і механізмам, а також оновлять за принципом Мі-2МСБ, повідомляє "Громадське". Розробка відбуватиметься у декілька етапів.

Перший - упродовж 2021 року - тоді планується отримати перший готовий гелікоптер для берегового базування. Другий - до 2023 року - створити гелікоптер для корвета, що матиме механізм складання лопатей, щоб він міг розміститися в ангарі корабля.

Крім того, мають створити дві версії гелікоптера: пошуково-рятувальний і протичовновий. Нові гелікоптери будуть призначені для берегової авіації Військово-морських сил України, а також озброєння корветів за турецьким проєктом Ada.

У жовтні 2020 року президенти України та Туреччини підписали двосторонні угоди про співпрацю країн в оборонній сфері. Зокрема вони домовилися про спільне будівництво бойових кораблів, безпілотників та всіх видів турбінних двигунів. Уже у грудні стало відомо, що у Туреччині та на українському суднобудівному заводі «Океан» буде тривати спільне виробництво корветів Ada. Такий корабель, зокрема, оснащений артилерійською установкою та протитанковими ракетами "Гарпун". На судні також є ангар для гелікоптера або безпілотних комплексів, передбачається палубний майданчик для вильоту і посадки літальних апаратів.

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