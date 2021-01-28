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В Україні до 2023 року планують розробити корабельний гелікоптер для берегової авіації ВМС

Крім того, мають створити дві версії гелікоптера: пошуково-рятувальний і протичовновий
Міністерство оборони замовило у підприємства "Мотор Січ" розробку корабельного гелікоптера, за основу планують взяти радянський багатоцільовий гелікоптер Мі-2.
В Україні до 2023 року планують розробити корабельний гелікоптер для берегової авіації ВМС Фото: з вільних джерел

Планується, що Мі-2 буде базовою моделлю, яку переоснастять додатковим обладнанням і механізмам, а також оновлять за принципом Мі-2МСБ, повідомляє "Громадське". Розробка відбуватиметься у декілька етапів.

Перший - упродовж 2021 року - тоді планується отримати перший готовий гелікоптер для берегового базування. Другий - до 2023 року - створити гелікоптер для корвета, що матиме механізм складання лопатей, щоб він міг розміститися в ангарі корабля.

Крім того, мають створити дві версії гелікоптера: пошуково-рятувальний і протичовновий. Нові гелікоптери будуть призначені для берегової авіації Військово-морських сил України, а також озброєння корветів за турецьким проєктом Ada.

У жовтні 2020 року президенти України та Туреччини підписали двосторонні угоди про співпрацю країн в оборонній сфері. Зокрема вони домовилися про спільне будівництво бойових кораблів, безпілотників та всіх видів турбінних двигунів.

Уже у грудні стало відомо, що у Туреччині та на українському суднобудівному заводі «Океан» буде тривати спільне виробництво корветів Ada. Такий корабель, зокрема, оснащений артилерійською установкою та протитанковими ракетами "Гарпун". На судні також є ангар для гелікоптера або безпілотних комплексів, передбачається палубний майданчик для вильоту і посадки літальних апаратів.

Нагадаємо, що китайський інвестор "Мотор Січі" вважає неправомірними санкції США

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28 01 2021 09:30
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