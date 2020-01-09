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В Україні до кінця вересня буде 3 тисячі хворих COVID-19 щодня, - Шмигаль

"За розрахунками і прогнозами, до кінця вересня - початку жовтня ця цифра зросте до 3 тисяч хворих на кожен день"
В Україні до кінця вересня - початку жовтня очікується близько 3 тисяч захворювань коронавірусом щодня. Зараз щодня фіксують від 2 до 2,5 тисяч захворювань.
В Україні до кінця вересня буде 3 тисячі хворих COVID-19 щодня, - Шмигаль Фото : РБК - Україна

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає РБК - Україна.

Він додав, що зростання кількості захворювань коронавірусом може призвести до завантаженості лікарень на більш ніж 80 відсотків.

"Сьогодні у нас від 2 до 2,5 тисяч захворювань щодня. За розрахунками і прогнозами, до кінця вересня - початку жовтня ця цифра зросте до 3 тисяч хворих на кожен день. Це завантажить лікарні більш ніж на 80 відсотків", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що 1 вересня в Україні 123 303 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2605 летальних, 57 802 пацієнти одужали.

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01 09 2020 10:20
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