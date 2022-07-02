Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Україні хочуть трансформувати харчові системи

План повинен бути розроблений за участю, зокрема, міжнародних експертів та з урахуванням Цілей сталого розвитку ООН на період до 2030 року
Президент Володимир Зеленський доручив уряду розробити план трансформації продовольчих систем в Україні до 2030 року.
В Україні хочуть трансформувати харчові системи Фото: segodnya.ua

Про це йдеться в указі №41/2022, повідомляє Економічна правда.

А саме, план повинен бути розроблений за участю, зокрема, міжнародних експертів та з урахуванням Цілей сталого розвитку ООН на період до 2030 року. 

План визначатиме національні пріоритети трансформації продовольчих систем, серед яких - здорове харчування, дружнє до довкілля виробництво, стійкість до ринкової нестабільності та доступність харчових продуктів для всіх груп населення.

Крім того, уряд має передбачити у своєму плані запровадження моніторингу реалізації таких пріоритетів з обов'язковим оприлюдненням результатів такого моніторингу щороку.

Ці пріоритети мають бути врахованими у прогнозних і програмних документах та проектах нормативно-правових актів щодо продовольчої безпеки та якості харчових продуктів. Передусім - у сферах сільського господарства.

Нагадаємо, що за підсумками 2021 року ціна на зернові досягли максимального рівня з 2012 року та на 27,2% перевищила показник 2020 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 02 2022 14:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.