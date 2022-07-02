В Україні хочуть трансформувати харчові системи

План повинен бути розроблений за участю, зокрема, міжнародних експертів та з урахуванням Цілей сталого розвитку ООН на період до 2030 року

Президент Володимир Зеленський доручив уряду розробити план трансформації продовольчих систем в Україні до 2030 року.

Про це йдеться в указі №41/2022, повідомляє Економічна правда.

А саме, план повинен бути розроблений за участю, зокрема, міжнародних експертів та з урахуванням Цілей сталого розвитку ООН на період до 2030 року.

План визначатиме національні пріоритети трансформації продовольчих систем, серед яких - здорове харчування, дружнє до довкілля виробництво, стійкість до ринкової нестабільності та доступність харчових продуктів для всіх груп населення.

Крім того, уряд має передбачити у своєму плані запровадження моніторингу реалізації таких пріоритетів з обов'язковим оприлюдненням результатів такого моніторингу щороку.

Ці пріоритети мають бути врахованими у прогнозних і програмних документах та проектах нормативно-правових актів щодо продовольчої безпеки та якості харчових продуктів. Передусім - у сферах сільського господарства.

Нагадаємо, що за підсумками 2021 року ціна на зернові досягли максимального рівня з 2012 року та на 27,2% перевищила показник 2020 року.