В Україні кількість хворих на COVID за добу наближається до 12 тисяч
В Україні за минулу добу, 12 листопада, коронавірусне захворювання знову підтвердили у рекордної кількості людей - 11 787. Також відомо, що вчора 6 155 пацієнтів одужали, а 172 - померли від ускладнень.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише "Громадське".
Попередній рекорд за кількістю випадків за добу зафіксували 11 листопада - 11 057 пацієнтів із COVID-19.
За весь час епідемії COVID-19 в Україні виявили 512 652 випадки інфікування. З них 233 849 людей одужали, а 9 317 - померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 275 тисяч інфікованих.
Найбільше хворих за добу виявили у Києві (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях. А найменше у Кіровоградській області - 79 випадків.
Госпіталізували за минулу добу 1 587 людей, а лабораторії провели 73 398 тестувань: 46 813 методом ПЛР та 26 585 методом ІФА. З початку епідемії у нас зробили 3 828 912 ПЛР-досліджень.
Кількість захворювань у регіонах із офіційного телеграм-каналу "Коронавірус_Інфо":
м. Київ – 48 646 випадків;
Вінницька область – 13 367 випадків;
Волинська область – 18 004 випадки;
Дніпропетровська область – 19 909 випадків;
Донецька область – 16 025 випадків;
Житомирська область – 21 138 випадків;
Закарпатська область – 18 832 випадки;
Запорізька область – 16 811 випадків;
Івано-Франківська область – 26 824 випадки;
Київська область – 23 103 випадки;
Кіровоградська область – 3 501 випадок;
Луганська область – 4 940 випадків;
Львівська область – 36 000 випадків;
Миколаївська область – 11 646 випадків;
Одеська область – 31 332 випадки;
Полтавська область – 14 327 випадків;
Рівненська область – 24 045 випадків;
Сумська область – 16 781 випадок;
Тернопільська область – 23 012 випадків;
Харківська область – 46 137 випадків;
Херсонська область – 6 485 випадків;
Хмельницька область – 21 954 випадки;
Черкаська область – 11 673 випадки;
Чернівецька область – 27 140 випадків;
Чернігівська область – 11 020 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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