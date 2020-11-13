В Україні кількість хворих на COVID за добу наближається до 12 тисяч

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов

В Україні за минулу добу, 12 листопада, коронавірусне захворювання знову підтвердили у рекордної кількості людей - 11 787. Також відомо, що вчора 6 155 пацієнтів одужали, а 172 - померли від ускладнень.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише "Громадське".

Попередній рекорд за кількістю випадків за добу зафіксували 11 листопада - 11 057 пацієнтів із COVID-19.

За весь час епідемії COVID-19 в Україні виявили 512 652 випадки інфікування. З них 233 849 людей одужали, а 9 317 - померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 275 тисяч інфікованих.

Найбільше хворих за добу виявили у Києві (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях. А найменше у Кіровоградській області - 79 випадків.

Госпіталізували за минулу добу 1 587 людей, а лабораторії провели 73 398 тестувань: 46 813 методом ПЛР та 26 585 методом ІФА. З початку епідемії у нас зробили 3 828 912 ПЛР-досліджень.

Кількість захворювань у регіонах із офіційного телеграм-каналу "Коронавірус_Інфо":

м. Київ – 48 646 випадків;

Вінницька область – 13 367 випадків;

Волинська область – 18 004 випадки;

Дніпропетровська область – 19 909 випадків;

Донецька область – 16 025 випадків;

Житомирська область – 21 138 випадків;

Закарпатська область – 18 832 випадки;

Запорізька область – 16 811 випадків;

Івано-Франківська область – 26 824 випадки;

Київська область – 23 103 випадки;

Кіровоградська область – 3 501 випадок;

Луганська область – 4 940 випадків;

Львівська область – 36 000 випадків;

Миколаївська область – 11 646 випадків;

Одеська область – 31 332 випадки;

Полтавська область – 14 327 випадків;

Рівненська область – 24 045 випадків;

Сумська область – 16 781 випадок;

Тернопільська область – 23 012 випадків;

Харківська область – 46 137 випадків;

Херсонська область – 6 485 випадків;

Хмельницька область – 21 954 випадки;

Черкаська область – 11 673 випадки;

Чернівецька область – 27 140 випадків;

Чернігівська область – 11 020 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.