В Україні мають намір створити державну онлайн-платформу ветеранського підприємництва і бізнесу

У міністерстві наголошують, що це буде своєрідним першим безкоштовним рекламним майданчиком для ветеранів та каналом обміну досвідом у започаткуванні та розвитку власної справи

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявляє, що Мінветеранів планує створити державну онлайн-платформу ветеранського підприємництва та бізнесу.

"Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна переконана, що практична підтримка підприємницьких ініціатив ветеранів стане початком створення дієвої державної програми розвитку ветеранського бізнесу", - повідомила прес-служби міністерства, зазначає "Інтерфакс-Україна".

За словами Лапутіної, першим і найважливішим кроком у цьому напрямі буде ініціатива Мінветеранів щодо запровадження програми "Захист - розвиток - добробут", якою буде закладено стратегічне бачення розвитку ветеранського підприємництва та підвищення конкурентоспроможності захисників України на ринку праці.

Зазначено, що одним з інструментів сприяння підприємницьким ініціативам ветеранів війни буде створення державної онлайн-платформи підтримки підприємницьких ініціатив ветеранів війни, на якій можна буде розмістити інформацію про ветеранські бізнеси, товари та послуги.

У міністерстві наголошують, що це буде своєрідним першим безкоштовним рекламним майданчиком для ветеранів та каналом обміну досвідом у започаткуванні та розвитку власної справи.

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