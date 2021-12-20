НОВИНИБустерну дозу вакцинації від коронавірусу в цьому році вводити вже не будуть. МОЗ розгляне це питання вже у січні наступного року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні можуть запровадити бустерну вакцинацію: коли МОЗ розгляне питання
Крім того, у січні МОЗ планує розглянути питання щодо можливості запровадження бустерної дози з урахуванням підходів Європейського Союзу
Фото: Ukrinform
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Урядового порталу".
Голова МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що це питання тільки планують розглянути.
"Крім того, у січні МОЗ планує розглянути питання щодо можливості запровадження бустерної дози з урахуванням підходів Європейського Союзу", - повідомив він.
Нагадаємо, в Україні зафіксували штам коронавірусу "Омікрон". Це підтвердили в Міністерстві охорони здоров'я. Китайські вчені стверджують, що штам коронавірусу "Омікрон" може обходити захист вакцини від COVID.
Тим часом, в Україні дозволили застосування третьої дози вакцини від коронавірусу, але не усім. Голова Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 12 2021 15:04 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Без масок і дотримання дистанції: у столиці мітингували антивакцинатори
- ВІДЕО У "Дії" з'явився дитячий ковід-сертифікат
- ФОТО Україна отримає холодильників для COVID-вакцин на $2,8 мільйона
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?
No articles