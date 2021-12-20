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В Україні можуть запровадити бустерну вакцинацію: коли МОЗ розгляне питання

Крім того, у січні МОЗ планує розглянути питання щодо можливості запровадження бустерної дози з урахуванням підходів Європейського Союзу
Бустерну дозу вакцинації від коронавірусу в цьому році вводити вже не будуть. МОЗ розгляне це питання вже у січні наступного року.
В Україні можуть запровадити бустерну вакцинацію: коли МОЗ розгляне питання Фото: Ukrinform
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Урядового порталу".
 
Голова МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що це питання тільки планують розглянути.
 
"Крім того, у січні МОЗ планує розглянути питання щодо можливості запровадження бустерної дози з урахуванням підходів Європейського Союзу", - повідомив він.
 
Нагадаємо, в Україні зафіксували штам коронавірусу "Омікрон". Це підтвердили в Міністерстві охорони здоров'я. Китайські вчені стверджують, що штам коронавірусу "Омікрон" може обходити захист вакцини від COVID.
 
Тим часом, в Україні дозволили застосування третьої дози вакцини від коронавірусу, але не усім. Голова Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ.
 
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20 12 2021 15:04
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