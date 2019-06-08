В Україні набув чинності закон про нові правила маркування харчових продуктів
Там зазначають, що закон ухвалили в межах угоди про асоціацію України та ЄС. Він відповідає європейським практикам маркування інформації про продукти харчування, повідомляє пресслужба Міністерства аграрної продукції та продовольства України.
"Інформація про харчовий продукт має бути точною, достовірною та зрозумілою для споживача та не повинна вводити в оману стосовно характеристик, властивостей, складу харчових продуктів. Дана вимога поширюватиметься як на рекламу харчових продуктів, так і на спосіб розміщення та представлення харчових продуктів для реалізації, зокрема форму, зовнішній вигляд, упаковку", - повідомили у Мінагропродукції.
Відповідний закон Рада ухвалила 6 грудня 2018 року. Тоді за нього проголосував 231 депутат.
Зокрема, законом передбачаються нові правила маркування інформації про харчовий продукт на упаковці. Зокрема, виробники вже не зможуть писати склад продукту дрібним шрифтом (шрифт буде збільшено), а також будуть зобов’язані окремо виділяти у складі алергени.
Також законом передбачається, що виробник зобов’язаний повідомляти про країну чи місце походження продукту, інформувати про замороження чи розмороження продукту, а також надавати повний перелік всіх інгредієнтів та повну споживчу цінність.
Нагадаємо, що з 1 січня 2019 року в Україні до аптечних закладів можна буде повертати лікарські засоби. Про це 22 грудня у Києві повідомила очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун
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