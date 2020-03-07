В Україні не будуть повертати тотальний суворий карантин, навіть якщо кількість активних хворих зросте

Навіть якщо в Україні буде більше 60 активних хворих на COVID-19 на 100 000 населення, влада не має наміру запроваджувати тотальний суворий карантин.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 3 липня, відповідаючи на запитання, чи будуть повертати суворий карантин, якщо Україна досягне позначки у 60 хворих на 100 тисяч осіб, яку раніше вважали червоною лінією, повідомляє "Громадське".

"Що стосується показника 60 активних хворих на 100 тисяч населення, - зараз ми вже на рівні, сьогодні на ранок - 59,7 на 100 тисяч населення. Ми використовували цей показник виключно для визначення щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання. І ми його рахували станом на 22 червня. Якби цей показник перейшов 60, тоді ми б ухвалили рішення щодо перенесення ЗНО", - сказав Степанов.

"Щодо обмежувальних заходів, які діють на території нашої країни, - я хочу нагадати: ми перебуваємо в умовах адаптивного карантину, коли залежно від епідситуації в тому чи іншому регіоні ухвалюються конкретні обмежувальні заходи або пом’якшуються обмежувальні заходи", - додав він.

Міністр нагадав, що в країні є загальні обмежувальні заходи, які стосуються правил поведінки, - це користування масками, соціальна дистанція та дезінфекція, решту заходів запроваджують місцеві органи влади.

Нагадаємо, 30 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що показник у 60 хворих на 100 тисяч осіб є свого роду червоною лінією, після якої доведеться посилювати карантин на рівні країни.

"Ми ретельно контролюємо параметр кількості активних хворих на 100 тисяч населення. Сьогодні він складає 50 людей на 100 тисяч. Ми зробили для себе ліміт у 60 хворих. Це буде момент, при якому треба буде посилювати карантинні обмеження вже на рівні країни й окремих областей", - казав тоді глава уряду.

Нагадаємо, що станом на 9:00 в Україні зафіксовано 876 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19