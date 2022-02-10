В Україні обкладинка нового ілюстрованого "Гаррі Поттера" буде у кольорах державного прапора

Про це засновник видавництва Іван Малкович повідомив у Тwitter.

"П’ятий ілюстрований Гаррі Поттер буде в найправильніших кольорах. Світова прем’єра – 11 жовтня! Вже ось-ось…", – зазначив головний редактор "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

Ілюстрації до п’ятого роману серії "Гаррі Поттер" створили Джим Кей та Ніл Пекер.

Нагадаємо, що Джоан Роулінг на знак підтримки України через російську війну виклала у вільний доступ безкоштовні електронні книги про Гаррі Поттера українською мовою. Вони доступні на сайті Pottermore Publishing.