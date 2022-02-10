CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІлюстрації до п’ятого роману серії "Гаррі Поттер" створили Джим Кей та Ніл ПекерПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні обкладинка нового ілюстрованого "Гаррі Поттера" буде у кольорах державного прапора
Видавництво "А-ба-ба-га-ла-ма-га" презентує ілюстроване перевидання роману "Гаррі Поттер і Орден Фенікса" – обкладинка книги буде в кольорах українського прапора.
Про це засновник видавництва Іван Малкович повідомив у Тwitter.
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02 10 2022 19:15 МЕДІА
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