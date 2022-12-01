НОВИНИНа завтра в Україні оголошено штормове попередження. В українських областях буде сильний вітер.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні оголошено штормове попередження на завтра
Завтра вдень в західних областях пориви вітру 15-20 м/с
Фото: ekburg.tv
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Завтра вдень в західних областях пориви вітру 15-20 м/с.
Зазначимо, що на цьому тижні в Україні фіксують сильні морози. Температура повітря в деяких регіонах опустилась до -19 градусів.
Нагадаємо, на території України температура повітря 12 січня коливається від -2 до -15 градусів. Опадів практично немає.
Зазначимо, сьогодні в Україні формує погоду антициклон Bernhard. Очікується холодний, але не штормовий вітер, а також мороз до -18.
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12 01 2022 16:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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