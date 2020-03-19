В Україні перевіряють 79 тестів на коронавірус, кількість хворих не змінилася - 16

"Упродовж 18 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 79 підозр на Covid-19 та було доставлено 128 зразків. Протестовано 35 зразків, отримано 2 позитивні (Київська та Донецька області) на Covid-19. Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб. Всього з початку 2020 року надійшло 260 повідомлень про підозру на Covid-19"

Центр громадського здоров'я досліджує 79 підозр на Covid-19, станом на ранок 19 березня кількість хворих становить 16 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, передає УКРІНФОРМ.

"Упродовж 18 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 79 підозр на Covid-19 та було доставлено 128 зразків. Протестовано 35 зразків, отримано 2 позитивні (Київська та Донецька області) на Covid-19. Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб. Всього з початку 2020 року надійшло 260 повідомлень про підозру на Covid-19", - йдеться у повідомленні.

У світі зареєстровано 218 815 випадків зараження Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.

Станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків Covid-19, з них 2 летальних: Чернівецька область - 10 випадків (1 летальний), Житомирська - 1 (летальний) випадок, Київська - 2 випадки, Донецька - 1 випадок, м. Київ - 2 випадки.

Дослідження проводились у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я.

На території Європейського регіону зареєстровано 85 493 випадки захворювання Covid-19 (Італія 35 533, Іспанія 13 716, Франція 9 134, Німеччина 7 156, Швейцарія 3 010, Великобританія 2 630, Нідерланди 2 051, Бельгія 1 486, Австрія 1 471, Швеція 1 279, Норвегія 1 169, Данія 1 044, Португалія 642, Чехія 522, Ізраїль 427, Греція 418, Фінляндія 359, Ірландія 292, Польща 287, Словенія 286, Естонія 258, Ісландія 250, Румунія 233, Люксембург 210, Туреччина 191, Російська Федерація 147, Сан-Марино 109, Словаччина 105, Сербія 94, Болгарія 92, Вірменія 84, Хорватія 81, Латвія 71, Албанія 59, Угорщина 58, Кіпр 58, Мальта 48, Андорра 39, Білорусь 36, Боснія і Герцеговина 36, Республіка Молдова 36, Казахстан 35, Північна Македонія 35, Грузія 34, Азербайджан 28, Литва 26, Ліхтенштейн 25, Україна 19, Узбекистан 16, Монако 9, Чорногорія 2, Святий Престол 1) та 4070 летальних випадків (загалом 8810 закінчились смертю).

Нагадаємо, що станом на ранок 19 березня у світі офіційно зареєстровано 218 815 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 8810 смертей та 84 114 випадків, коли пацієнти успішно одужали після зараження.