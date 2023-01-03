В Україні планують направить 17 млрд гривень банків рф на відновлення пошкодженого житла
03 січня 2023, 21:31
Фото: Урядовий портал
Кабінет міністрів виділив 17 млрд гривень, конфіскованих у російських банків, на відновлення зруйнованого бойовими діями житла українців.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
"Також уже найближчим часом розраховуємо розпочати відновлення за рахунок коштів, конфіскованих у російських банків - на спецрахунку вже є для цього 17 млрд грн. Перший пріоритет - зруйноване житло людей", - заявив прем'єр-міністр України.
Раніше повідомлялось, що Шмигаль анонсував програму підримки ветеранів війни.